Il avait encore un contrat d'un an avec la formation belge mais il la quitte plus vite que prévu, après y avoir glané 32 succès en trois saisons (dont deux sur le Tour de France en juillet dernier). Fernando Gaviria rejoindra Fabio Aru, Sergio Henao et Alexander Kristoff la saison prochaine, cela a été confirmé par Patrick Lefevere ce mercredi !C'est un cas de figure plutôt rare puisque 99% des transferts en cyclisme s'effectuent à la fin du contrat des coureurs, contrairement au football. Mais il semblerait que Team Emirates, Quick Step et surtout le principal intéressé ont trouvé un terrain d'entente. Il y a donc fort à parier qu'Elia Viviani sera le sprinter n°1 de la formation belge la saison prochaine et briguera un maillot jaune du côté de Bruxelles, lors de la première étape du Tour de France...