C'est dans une interview à la BBC que le vainqueur sortant du Tour de France a avoué à demi-mot qu'il souhaitait se concentrer à 100% sur la défense de son titre en 2019: "(Chris Froome et lui, NdlR)Le programme des leaders de la Sky sera affiné dans les prochaines semaines. Pour l'instant, Geraint Thomas prépare sa saison et essaye de rattraper un certain retard (trois semaines sur ses coéquipiers, concède-t-il) après avoir effectué une coupure plus longue que d'habitude.