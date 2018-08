Le contrat de Geraint Thomas arrivera à échéance à la fin de la saison. Mais le coureur britannique devrait y rester. Le récent vainqueur du Tour de France, qui était déjà courtisé par d’autres équipes avant sa conquête du maillot jaune en juillet, a déclaré aux médias britanniques qu’un accord était proche avec son équipe actuelle.

Même si CCC (le futur nouveau nom de l’équipe de Greg Van Avermaet) a fait le forcing récemment pour l’avoir, lui garantissant un rôle de leader unique dans les Grands Tours (Richie Porte quitte BMC). Un poste de leader qui n’est pas garanti chez Sky, avec Chris Froome.

Mais Geraint Thomas semble bien décidé à continuer de cohabiter avec le Kenyan blanc. "Je me sens bien chez Sky, à qui je dois beaucoup", a rappelé Geraint Thomas, qui a été accueilli chez lui en véritable héros, devant une foule impressionnante, à Cardiff. "C’est dans cette structure (dans laquelle il évolue depuis 2010, après trois ans chez Barloworld, NdlR) que j’ai grandi. Et c’est gâce à elle que je suis à ce niveau aujourd’hui. Je me sens heureux chez eux. J’espère que nous arriverons vite à un accord."