Gilbert ambitieux pour la première édition du championnat d'Europe: "C’est un très beau maillot!"

Cyclisme

Bleu, avec du blanc. Et des étoiles. C’est le design du maillot de champion d’Europe, qui sera attribué pour la première fois aux pros, ce dimanche. "Je le trouve très beau, et il manque à ma collection", rigole Philippe Gilbert, très attaché aux valeurs et aux titres de son sport. Déjà détenteur du maillot de champion de Belgique, qu’il pourra porter jusque fin juin 2017, que fera-t-il s’il décroche celui de champion d’Europe ?

"Il est prioritaire par rapport au noir-jaune-rouge", a-t-il évoqué lors de la conférence de presse d’avant course. "Ce titre est vraiment un objectif. Malgré ma chute et mon abandon au Tour d’Espagne, j’ai bien préparé ce rendez-vous de Plumelec. Qui propose un tracé exigeant, avec cette côte qui fera mal au fil des tours. Cela me semble plus dur que le final de Valkenburg, par exemple. Et cela me semble comparable à celui de Montréal".

Cela promet donc d’être costaud, pour un homme fort, ce que pense être actuellement le champion de Belgique. "Comme l’ensemble de notre équipe, qui est homogène et qui peut donc être imprévisible", continue Philippe Gilbert. "Notre mission sera d’user et de fatiguer Peter Sagan, qui est le grand favori. Il avait l’air vraiment très costaud sur les épreuves du Canada. Il ne pourra pas réagir derrière tout le monde".

La Belgique devra donc se montrer offensive, aller dans les coups. Et miser sur ses hommes rapides. Comme peut l’être Philippe Gilbert dans un petit groupe. "Mais aussi Gianni Meersman ou Jens Keukeleire, qui viennent de gagner une étape du Tour d’Espagne". Sans oublier des individualités comme Tiesj Benoot, Jan Bakelants, voire même Loïc Vliegen. Pour isoler Peter Sagan, Philippe Gilbert espère pouvoir compter sur d’autres blocs solides. Celui de la France, avec Julian Alaphilippe, Samuel Dumoulin et bien évidemment un Tony Gallopin en grande forme, lui qui vient de remporter en force le Grand Prix de Wallonie.

Mais aussi celui de l’Espagne, avec notamment Luis Leon Sanchez, et de l’Italie, avec Diego Ulissi, Enrico Gasparotto, Aru, Moscon et le rapide Sonny Colbrelli, à ne pas sous-estimer, lui qui s’est classé troisième de l’Amstel Gold Race cette année et qui vient de remporter la Coppa Agostini. Surtout que trois des quatre courses disputées sur ce parcours se sont jouées avec un peloton groupé dans la dernière montée de la côte de Cadoudal.

"L’équipe belge est très solide"

Jelle Vanendert est un des neuf sélectionnés belges, ce dimanche. Et il sait pourquoi il a été repris par Kevin De Weert pour ce Championnat d’Europe. "Oui, pour travailler pour le collectif", raconte le coureur de Lotto-Soudal. "Je vais en Bretagne, sur un parcours qui est exigeant, pour rouler pour nos leaders, qui seront Philippe Gilbert, mais aussi Gianni Meersman ou Jens Keukeleire. Sur une telle arrivée, ils ont des chances. On peut clairement viser la victoire avec une telle équipe belge, qui est solide. Nous devrons donc contrôler la course."

Le grimpeur limbourgeois espère cependant se sentir mieux que mercredi, au Grand Prix de Wallonie, où il n’a pas été dans le coup dans le final. "Je n’avais déjà pas été super à Québec; cela allait un peu mieux à Montréal, mais cela allait de nouveau moins bien mercredi, évoque-t-il. J’espère récupérer de bonnes sensations pour ce dimanche."