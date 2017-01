Suite à son transfuge cet hiver du côté de Quick Step Floors, Philippe Gilbert avait dans un coin de sa tête de revenir dans une course dont il était tombé amoureux au début de sa carrière : le Tour des Flandres. Une course où il a déjà fini à deux reprises sur le podium.

Lors de la présentation de son équipe, le 11 janvier dernier, le Wallon n’avait pas annoncé officiellement qu’il serait présent à Anvers pour le départ du prochain Ronde . "M on programme ne sera révélé qu’au fil de la saison, c’est à la mode" , nous avait indiqué le triple vainqueur de l’Amstel Gold Race il y a deux semaines.

Il faut bien être honnête, voir Gilbert revenir sur le Tour des Flandres, c’est un sacré challenge dont seul les champions ambitieux peuvent vanter d’en réaliser. À 34 ans, les ambitions du Monégasque d’adoption n’ont pas diminué, que du contraire. "Je serai au départ (du Tour des Flandres) avec beaucoup d’ambition", a déclaré le champion belge au micro de la RTBF. "Le Tour des Flandres est une course qui m’a toujours beaucoup attiré. À part en 2009, 2010 et 2011 chez Lotto, je ne me suis jamais vraiment préparé spécifiquement pour le Ronde . Les deux fois où j’ai essayé, j’ai terminé sur le podium !"

Si sa présence quasiment actée sur le prochain Ronde (mais toujours pas confirmée officiellement par son équipe), la question est maintenant de savoir comment Quick Step Floors va réussir à trouver la formule magique sur les prochaines classiques flandriennes. Car en plus de Gilbert, Patrick Lefevere pourra compter sur Zdenek Stybar, Niki Terpstra et le futur retraité, Tom Boonen. Une armada impressionnante mais qui ne fait pas peur à Lefevere qui a aussi déclaré : "Je n’ai jamais connu que des problèmes avec des pseudos stars, pas avec des stars."

Dans un énorme collectif, la loi du nombre pourrait dès lors profiter à un des coureurs de la Quick Step Floors de la prochaine campagne de classiques. Pour rappel, Philippe Gilbert avait dû se concentrer sur les courses ardennaises du côté de la BMC lors des saisons précédentes pour laisser la place de leader au seul et unique Greg Van Avermaet lors des courses pavées.