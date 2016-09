Gilbert: "Avoir le maillot européen, ce serait beau"

Cyclisme

Pour la première fois, les championnats d’Europe sur route sont ouverts aux professionnels alors que les épreuves existent depuis plus de vingt ans dans les autres catégories. Couru normalement au début du mois d’août, cet Euro a été déplacé en raison des Jeux Olympiques. De même, les épreuves qui auraient dû avoir lieu à Nice sont disputées à Plumelec après l’attentat qui a eu lieu sur la Promenade des Anglais le 14 juillet.

Dans la petite commune du Morbihan, les Belges ont déjà conquis une médaille d’argent dans le chrono des élites, grâce à Victor Campenaerts. Il leur reste trois courses (espoirs et dames, ce samedi, élites, dimanche) pour augmenter ce total.

Chez les élites, dix-sept tours d’un circuit de 13,7 km sont à couvrir pour un total de 232,9 avec en juge de paix, la côte de Cadoudal longue de 1,8 km, à 5,8 % avec un passage à 10 % à 500 m de l’arrivée. Chaque année, le G.P. de Plumelec (1.1) y est organisé. Fin mai, Samuel Dumoulin s’y était imposé. Mais Plumelec a aussi déjà reçu le Tour à cinq reprises. En 2008, par exemple, Philippe Gilbert avait fini 2e de la 1re étape, juste derrière Alejandro Valverde, l’an dernier, c’est BMC qui avait remporté le contre-la-montre par équipes.

L’équipe alignée par Kevin De Weert, le nouveau sélectionneur national, comporte neuf coureurs en forme parmi lesquels Philippe Gilbert.

"Je suis focalisé sur cette course, je suis en condition, après mon abandon à la Vuelta, je me suis bien préparé pour ce rendez-vous", a expliqué le Liégeois. "Avoir le maillot européen (NdlR : blanc avec des lignes bleues) sur les épaules, cela serait beau. Ça a quand même du sens. Le cyclisme se mondialise, mais ses racines sont ici, en Europe."

Le Wallon croit aux chances belges mais pointe Sagan."Il y a une belle participation pour un premier Euro, nous ne sommes pas les favoris, mais nous avons une forte sélection, bien homogène, dit-il. À Nice, nous n’aurions pas eu de chance de médaille, ici, c’est différent. Je ne suis pas le leader unique de l’équipe belge. Chacun d’entre nous est capable de s’illustrer dans le final, nous devons y croire. Nous avons plusieurs cartes possibles. Nous devons durcir la course pour isoler Sagan, qui est l’homme à battre. Keukeleire et Meersman, tous les deux vainqueurs d’étape à la Vuelta, ont montré qu’ils peuvent finir le travail."

"Utiliser notre collectif"

Depuis qu’il est devenu sélectionneur national, Kevin De Weert a déjà connu la réussite. Avec Greg Van Avermaet, bien sûr, à Rio, mais aussi jeudi dans le chrono des élites où Victor Campenaerts a pris la 2e place. Dimanche, il espère voir ses hommes conquérir une nouvelle médaille. "S’il court comme il a couru au Canada, Sagan est clairement l’homme à battre", a-t-il confié à Belga. "Je pense que nous allons assister à une belle course. Nous ne partons pas avec un seul chef de file. Tout le monde n’est pas venu avec sa meilleure délégation, nous bien. Et nous devons utiliser notre collectif. Les gars ont disputé une très belle Vuelta avec Meersman et Keukeleire qui ont gagné des étapes, Bakelants et Hermans se sont montrés. Nous avons cinq ou six grands noms dans notre équipe, pas seulement Philippe Gilbert, mais qui reste un de nos fers de lance et est motivé."