Les deux âmes sœurs ne pouvaient que se rencontrer. Recrue phare de Quick Step Floors pour la saison 2017, Philippe Gilbert semblait promis à évoluer un jour ou l’autre sous le maillot bleuté de la bande à Lefevere. Le sourire constamment posé sur un visage tanné par le soleil du sud de l’Espagne, d’où il revient d’un stage, le Liégeois évolue déjà comme un poisson dans l’eau au sein d’une formation où son intégration semble aussi rapide qu’un de ses démarrages dans le Cauberg. Un mariage de passion fort de multiples raisons.

Une relation particulière avec Patrick Lefevere

S’ils n’avaient encore jamais travaillé ensemble, Lefevere et Gilbert se fréquentent depuis de nombreuses années. "Patrick suit mon évolution depuis que j’ai 16 ans !" lance le Liégeois. "Nous avions déjà négocié à plusieurs reprises par le passé mais, pour diverses raisons, cela ne s’était pas fait. Lorsque j’étais à la FDJ, je m’y sentais bien et surtout trop jeune pour rejoindre une formation de ce calibre. J’ai ensuite reçu l’opportunité de rejoindre Lotto. En 2012, lorsque j’ai opté pour BMC, il s’en est fallu de peu pour que nous nous accordions avec Etixx-Quick Step. Cela a pris un peu de temps, mais nos chemins devaient se croiser. Je voulais vraiment évoluer dans cette équipe. L’été dernier, j’ai pris mon téléphone pour discuter avec Patrick et j’ai très vite constaté que l’intérêt était mutuel. Ma motivation et mon discours lui ont plu. Il aime les vainqueurs et les coureurs de panache…" (rires)

Une faim intacte

Champion du monde, vainqueur de trois monuments, triple lauréat de l’Amstel : Philippe Gilbert a conservé un appétit de victoires intact. "Bien plus que ce que j’ai pu faire dans le passé, c’est ce que j’ai devant moi qui m’intéresse. C’est comme cela que j’avance. Un palmarès, c’est bien beau, mais il n’est pas sain de se reposer sur cela lorsque l’on est encore coureur. Je suis toujours ambitieux. Patrick a lancé à la presse que je lui avais promis de gagner une grande course en 2017. Sa déclaration ne me dérange pas, car c’est que je veux et n’ai pas peur de l’affirmer. Je n’ai signé qu’un contrat d’un an (NdlR : le futur de l’équipe n’est pas encore assuré pour 2018), mais cela ne me pose pas de problème. Si certains coureurs se bougent vraiment lorsqu’il doivent décrocher un nouveau bail, cela n’a jamais été ma manière de fonctionner. Si cela marche bien, on est toujours récompensé au final."

Une culture belge

Même s’il serait trop simple et réducteur de cataloguer Philippe Gilbert comme un coureur à l’ancienne, le métal dont est fait le Liégeois ne s’est jamais totalement fondu dans le moule très américain de l’équipe BMC. Chez Quick Step Floors, il a retrouvé un environnement plus propice à son épanouissement. "Avant même le premier stage hivernal, je connaissais déjà pratiquement tous les membres du staff et la plus grande majorité des coureurs. Cela facilite l’intégration. Le groupe est extrêmement soudé. Lors des longues sorties d’entraînement que nous avons avalées à Calpe, j’avais parfois l’impression que l’on évoluait depuis toujours sous le même maillot. J’ai retrouvé un staff qui fait confiance aux coureurs dans la manière de travailler et lorsque je discute avec un membre de l’encadrement, je constate toujours que je suis exactement sur la même longueur d’onde."

Les courses d’un jour dans l’ADN

Si la formation belge fut la plus prolifique lors de la saison écoulée et a étendu son terrain de chasse, les courses d’un jour demeurent dans l’ADN des troupes de Lefevere. "Cela fait partie de la culture de cette structure", juge Gilbert. "C’est aussi une équipe qui fait toujours la course et évolue de manière offensive, comme j’aime le faire moi aussi. Il suffit de voir les sélections que nous pourrons aligner sur toute la campagne des classiques pour comprendre ce qu’elles représentent pour cette formation…"

La perspective de courir le Ronde

Loin de l’exclusivité que BMC accordait à Greg Van Avermaet pour le Tour des Flandres, Quick Step Floors devrait aligner une véritable dream team au départ d’Anvers. Boonen, Stybar, Terpstra… et Gilbert : cela aurait fière allure. "Mon programme ne sera révélé qu’au fil de la saison, c’est à la mode", sourit malicieusement l’Ardennais. "J’ai toutefois toujours dit que je voulais tenter de gagner un maximum de courses différentes. Si je devais choisir, comme j’ai déjà gagné Liège, j’opterais donc plutôt pour le Ronde. Comment réagirais-je si Patrick Lefevere me disait qu’il me faut faire l’impasse sur les Ardennaises pour cela ? J’irais quand même voir la course, je connais un chouette chapiteau dans la Redoute…" (rires)

Boonen comme partenaire

Boonen et Gilbert réunis sous le même maillot : le symbole est fort. "C’est vrai que nous sommes, chacun de notre spécialité, les références belges de ces dix dernières années. Partager les quatre derniers mois de la carrière de Tom, c’est un privilège et un honneur."