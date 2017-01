Les changements d’équipe de Philippe Gilbert n’ont pas été nombreux au cours de sa carrière. Alors qu’il entame sa quinzième saisons chez les pros, il ne va connaître que sa quatrième équipe. Après six ans passés à la Française des Jeux, trois chez Lotto (Silence-Lotto et Omega Pharma-Lotto), il vient de porter durant cinq saisons le maillot BMC. À 34 ans, le Liégeois est désormais chez Quick Step Floors.

Ses supporters le savent : Philippe Gilbert a souvent mis du temps à s’adapter à ses nouvelles équipes, à son nouvel entourage, à une autre manière de travailler, à un autre matériel. Cela avait été le cas en arrivant chez Lotto et chez BMC. Mais l’ancien champion du monde semble confiant par rapport à ce transfert-ci.

"J’ai l’impression que cela a été facile de m’intégrer, car je connaissais déjà de nombreux coureurs de Quick Step Floors, mais aussi de nombreux membres du staff de cette formation", a déclaré le champion de Belgique lors d’une interview de présentation réalisée par sa propre équipe. "C’est comme si j’avais déjà fait partie de cette équipe ! J’ai donc envie de commencer la saison avec ce maillot."

Pour lequel il a visiblement beaucoup de respect. "J’ai toujours aimé courir contre l’équipe Quick Step", continue Philippe Gilbert. "Cela a toujours été un combat, dans le bon sens du terme, contre eux. J’ai donc toujours apprécié ces luttes. Surtout parce que c’était face à des coureurs de qualité. Quick Step, c’est une équipe qui fait la course de manière agressive, et qui, souvent, gagne avec un certain style. C’est ce que j’aime. Et j’espère que ce sera le cas en 2017."

Une saison qu’il prépare avec soin. Et qu’il dévoilera plus longuement mercredi prochain, lors de la présentation officielle de son équipe, à Courtrai.





"Boonen est fidèle à lui-même"

Gilbert se réjouit particulièrement d’être associé au Flandrien.

Si Greg Van Avermaet est désormais devenu le n°1 du peloton belge, avoir dans la même équipe Philippe Gilbert et Tom Boonen (les deux autres grands leaders nationaux qui ont longtemps été les deux portes-drapeau du vélo en Belgique) aura de la gueule ! Surtout que les deux champions se respectent. Et s’apprécient.

"Ce sera spécial de rouler ensemble", reconnaît le Wallon. "Nous avons déjà roulé ensemble en équipe nationale. J’ai fait de nombreux Championnats du Monde avec lui. Quand il a été champion du monde (en 2005, à Madrid), j’étais là. Et quand j’ai moi-même été champion (en 2012, à Valkenburg, dans ce qui reste le meilleur souvenir de ma carrière, c’était très fort de décrocher le titre mondial devant mes proches, pas loin de la région d’où je suis originaire, sur des routes que je connais par cœur) , il était là aussi. Nous avons donc des choses en commun."

Depuis qu’il le côtoie plus, notamment depuis le premier stage d’entraînement qui a eu lieu à Dénia, en Espagne, voit-il Tom Boonen différement ? "Non, Tom, il est comme on le voit à la télé : il est toujours heureux, optimiste, il n’est jamais faux", termine Philippe Gilbert au sujet du Flamand, qui mettra un terme à sa carrière après Paris-Roubaix. "Il travaille dur, c’est quelqu’un de très chouette à connaître et je suis convaincu qu’on aura une bonne combinaison tous les deux."

Notamment sur les pavés et au Tour des Flandres, où Gilbert devrait faire son retour.





"Gagner une grande classique, un monument, en 2017"

Quelles seront les ambitions de Philippe Gilbert en 2017 ? "Gagner une grande classique, un monument", répond, sans hésiter une seule seconde, l’ancien lauréat de Liège-Bastogne-Liège, de la Flèche Wallonne, de l’Amstel Gold Race, du Tour de Lombardie et de nombreuses grandes courses d’un jour. "J’ai pu le faire plusieurs années, mais cela n’a pas été le cas en 2016. Je m’étais cassé un doigt à un mauvais moment (suite à une altercation avec un automobiliste, juste avant la Flèche Brabançonne), qui m’a fait perdre toutes mes chances sur les classiques. Ma dernière grande victoire sur une course d’un jour remonte à la saison 2014, quand j’avais gagné l’Amstel Gold Race. Je n’ai plus gagné de classiques en 2015 et 2016. Il est donc temps que je gagne à nouveau une grande course en 2017."





Patrick Lefevere l’a toujours voulu !

Depuis son arrivée dans l’équipe Quick Step Floors, Philippe Gilbert a appris à mieux connaître son nouvel environnement. Et Patrick Lefevere, le manager, qui fait partie de l’identité de cette formation. "Patrick, je le connais depuis longtemps", sourit Philippe Gilbert. "Et je suis content qu’un accord a été trouvé entre nous, et que nous pouvons rouler ensemble. Patrick, je l’ai rencontré pour la première fois quand j’avais 16 ans. Il était venu voir un événement de détection de jeunes coureurs, pour les grimpeurs. Et quand j’étais prêt pour passer chez les pros, nous avions déjà été en contact. D’ailleurs, à chaque fois que j’étais en fin de contrat dans une équipe, il était toujours là. Je le connais aussi de par sa présence sur les courses, ou dans les aéroports… Maintenant, je vais apprendre à mieux le connaître."