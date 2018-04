Au départ de Seraing mercredi matin, Philippe Gilbert avait livré une réponse prémonitoire à la question que tout le monde se posait. Lorsqu’une chaîne de télévision flamande lui demanda comment battre Alejandro Valverde, le Wallon répondit dans un clin d’œil : "en possédant Alaphilippe dans son équipe".

Cinq heures plus tard, sur les hauteurs de Huy, le vainqueur de l’édition 2011 de la Flèche wallonne avait le même sourire posé sur les lèvres. "Nous étions totalement convaincus dans l’équipe que Julian pouvait le faire, commentait ainsi le Liégeois. Ces deux victoires d’étape au Tour du Pays basque étaient impressionnantes et avaient livré des indices qui ne mentent pas. J’en avais assez vu… (sourire)"

Attentif dans la première ascension de la côte d’Ereffe, le Wallon prit le soin de répondre en personne à l’offensive de Nibali.

"Cela commençait à bouger sérieusement, et il était dès lors important de conserver notre maîtrise de la course. Nous étions alors présents à trois Quick Step dans ce groupe, mais Majka a laissé un trou qui a permis à six hommes de se dégager. Comme mon équipier Schachmann était présent à l’avant, je n’avais alors plus aucune raison de rouler. Cela nous a placés dans une position confortable car les Movistar, qui avaient déjà assumé très tôt le poids de la course, ont été contraints de se mettre un peu plus à la planche encore. L’énergie que nous avons épargnée s’est révélée précieuse dans la finale, où nous avons pu accompagner et placer Julian au mieux. À l’approche du rond-point qui précède le Mur, en bon capitaine de route, j’ai signalé qu’il était temps de remonter Julian. Lui a fait le reste dans la montée finale et conclu une très belle course d’équipe… "

Très proche et complice de l’Auvergnat, Philippe Gilbert éclairait l’éclosion de son équipier à la lumière de la maturité.

"Julian reste un gars hyperactif et hyper enthousiaste, qui peine parfois à canaliser son énergie. Mais il a franchi un cap cette année en évoluant de manière plus calme et raisonnée. Il commet encore de nombreuses petites erreurs tactiques, mais c’est déjà nettement mieux… (sourire). Il possède donc encore une importante marge de progression, qui en dit long sur son potentiel. Un avenir doré s’offre à lui !"

Une victoire qui ne bouleversera pas la hiérarchie de l’équipe Quick Step pour Liège-Bastogne-Liège.

"Je suis rincé, souriait l’ancien champion du monde. La campagne des Flandriennes, disputée pour l’essentiel dans des conditions très difficiles, a laissé des traces. Physiquement, je suis un peu à la limite, mais j’arrive à compenser davantage avec l’expérience qu’avec les jambes, presque vides. J’assumerai donc un rôle de capitaine de route dans une course que nous aborderons sans pression. On sait à quel point ces classiques Ardennaises sont importantes pour Valverde… Et un gars comme Dan Martin voudra aussi se racheter."