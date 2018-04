Dans la cohue habituelle de la pelouse du vélodrome de Roubaix, quelques secondes après l’arrivée de Paris-Roubaix, Philippe Gilbert prend le temps de s’essuyer le visage, maculé de poussière et de transpiration. Et il souffle.

"Cela a été compliqué", commence-t-il pour détailler son Enfer du Nord, le deuxième auquel il participait, mais le premier qu’il disputait avec le statut de prétendant à la victoire. "Cela reste une course très dure, et, avec cette chaleur, j’ai commis l’erreur de ne pas boire assez. J’ai loupé pas mal de bidons et cela s’est payé cash sur une épreuve aussi dure. Cette fringale a duré trente ou quarante kilomètres. Ensuite, je me suis remis tout doucement, mais la course était finie pour moi."

Juste avant ce coup de mou, il avait enflammé ses supporters en attaquant dans la tranchée d’Arenberg.

"Je n’ai pas vraiment attaqué, j’ai vu le Sunweb (NdlR : Mike Teunissen) accélérer et, comme j’étais dans sa roue, je l’ai accompagné, avant de le relayer", continue Philippe Gilbert. "Je me suis dit que cela pouvait être intéressant, car la course avait été dure jusque-là. Nous avons laissé revenir Niels Politt, pour avoir une troisième équipe représentée dans ce groupe. Mais le vent a tourné, il était de face, et j’ai vu que le peloton était encore très bien organisé. Cela ne servait à rien de trop appuyer à ce moment de la course, car il restait nonante bornes."

Et Gilbert a vu Sagan partir…

"C’était bien vu, il a attaqué quand il a remarqué qu’aucune équipe n’était organisée en tête de groupe", décrit encore le coureur de Quick Step Floors. "Et il était aussi sacrément costaud !"

Quel bilan tire-t-il de son retour sur les pavés de Paris-Roubaix ?

"Je suis déçu", répond Gilbert, qui s’est classé quinzième. "Mais je n’ai pas d’excuse, chacun est à sa place sur ce genre de courses. Bon, j’ai quand même senti que je manquais d’expérience. J’étais un peu perdu à certains endroits ! Cela me fait donc une bonne expérience pour les prochaines années. Car je pense que cette course me convient pas mal et cette participation va me servir pour le futur. Mais là, je veux d’abord récupérer. Avant de penser à l’Amstel Gold Race et à Liège, où j’irai avec des ambitions."