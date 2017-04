Liège-Bastogne-Liège a mis fin ce dimanche à la série des classiques du printemps, même si le 1er mai, le GP de Francfort, qui accède pour la première fois au WorldTour, va recouvrer une partie de son lustre d’antan. Que peut-on en retenir ?

Le bilan général

Il est excellent pour nos compatriotes qui ont réussi une campagne que l’on peut qualifier de grand cru avec pas moins de sept victoires, sur quatorze courses, et non des moindres. Mais aussi et bon nombre de places dans le Top 10. Si Milan-Sanremo leur reste malheureusement interdite, les Belges ont ensuite joué les premiers rôles ou même gagné les principales courses et notamment les épreuves "pavées". Au niveau des équipes, Quick-Step Floors réussit une performance d’ensemble remarquable, l’année où Tom Boonen arrête.

Le duel au sommet

Cette domination a été exercée essentiellement grâce à deux hommes, Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet, lesquels ont été les deux grands bonshommes de ce printemps, même si Alejandro Valverde et peut-être plus encore Michal Kwiatkowski ont, eux aussi, brillé en plusieurs circonstances.

(...)

