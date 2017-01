De projections en supputations, on en était venu à difficilement discerner l’info de l’infox. Dans une interview au quotidien colombien El Tiempo, Nairo Quintana avait laissé entrevoir fin décembre la possibilité de s’aligner tant sur le Giro que sur le Tour de France en 2017.

Officialisé jeudi sur le compte Twitter de sa formation Movistar, le programme de courses de Quintana comprendra bien le Giro avant qu’il ne se concentre sur la Grande Boucle.

Vainqueur du Tour d’Italie en 2014 et trois fois sur le podium de la plus grande course du monde (2e en 2013 et 2015 et 3e en 2016), le coureur de Boyaca ne s’est jamais attaqué à un doublé sur lequel de nombreux champions se sont cassé les dents. Le dernier en date n’est autre qu’Alberto Contador qui, dans la foulée de son succès sur la course au maillot rose en 2015, n’avait pu faire mieux qu’une 5e place finale à Paris.

Pour trouver trace du dernier coureur à avoir mené à bien ce défi, il faut ainsi remonter à 1998 et… Marco Pantani.

"Je trouve cela positif qu’un coureur de cette envergure s’attaque à pareil challenge", juge notre consultant Rik Verbrugghe, porteur du maillot rose en 2001. "Aujourd’hui, les coureurs ont une démarche plutôt inverse en s’alignant sur la Vuelta afin d’effacer une éventuelle contre-performance lors de la Grande Boucle (NdlR : ce qu’avait fait Quintana la saison dernière en remportant le Tour d’Espagne dans la foulée de sa 3e place à Paris). Le cyclisme moderne est évidemment à l’air de l’hyperspécialisation mais ce doublé n’est pas devenu, pour autant, impossible à mes yeux. Pour éviter un fléchissement dans la 3e semaine du Tour, il est toutefois important de très peu courir entre les deux épreuves. Le programme doit s’articuler avant toute chose autour d’une période de récupération et d’un gros bloc d’entraînement. Je pense aussi que Movistar a pris un risque calculé puisque je dirais que les chances de voir Quintana s’imposer sur le Giro sont de 80 % pour 30 à 40 % sur la Grande Boucle ."