Moreno De Pauw a terminé 8e dans la course par élimination des championnats d'Europe de cyclisme sur piste mardi à Glasgow en Ecosse.



Le titre est revenu au Britannique Matthew Walls, 20 ans à peine. Il a largement devancé, dans un sprint à deux, le Portugais Rui Oliveira. Le Polonais Szymon Krawczyk complète le podium.

Cette discipline de cyclisme sur piste est disputée individuellement et voit le dernier de chaque sprint être éliminé. Dix-neuf concurrents étaient au départ mardi au vélodrome Sir Chris Hoy

C'était la seule épreuve au programme pour Moreno De Pauw à Glasgow.

"Un goût de trop peu"

"Une 8e place ? C'est une médaille olympique, non ? Un diplôme, okay." Moreno De Pauw a pris avec le sourire le résultat de sa seule course aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste, la course par élimination. Il a fini 8e sur 20 mardi en début d'après-midi.

Remplaçant de la poursuite par équipes et écarté au profit de Robbe Ghys dans la course à l'américaine, il espérait sans doute faire un meilleur résultat afin de démontrer qu'il méritait mieux de la part du coach national, Peter Pieters.

"J'ai un goût de trop peu aujourd'hui. J'avais de bonnes jambes. L'élimination est une course tactique, un peu une loterie. Il faut un brin de chance. Je pense que j'ai bien roulé tactiquement. Je n'ai pas fait le fou. Je suis resté dans les roues. Peut-être que lors de mon élimination j'aurais dû prendre l'initiative."

Son ambition est comme beaucoup de pouvoir aller aux Jeux Olympiques au sein de l'équipe de Madison. "Plusieurs choix de combinaison sont possibles. Nous sommes cinq coureurs mais d'autres peuvent encore s'ajouter. J'ai compris le choix du coach. Robbe Ghys est en forme. Il est un autre type de coureur que moi, lui plus résistant, moi plus sprinter."

Moreno De Pauw n'aura pas trop le temps d'y penser. Lever à 3h00 mercredi matin, le Waeslandien de 26 ans s'envolera à 5h55 à destination de Bruxelles. Et le soir, il sera au départ du critérium d'Anvers.