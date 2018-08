Jolien D'hoore et Lotte Kopecky ont pris la 6e place de la course à l'Américaine (madison) des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, mardi à Glasgow, en Ecosse.



Le titre est revenu aux Danoises Julie Leth et Amalie Dideriksen (42 pts) alors que les Russes Gulnaz Badykova et Diana Klimova ont décroché la médaille d'argent (30 pts).

Championnes d'Europe en titre, D'hoore et Kopecky ont dû parcourir les 120 tours de piste (30 km) et disputer 12 sprints pour amasser un maximum de points. Manquant un peu de précision dans les transitions et visiblement pas dans une journée faste, les Belges ont concédé, au fur et à mesure, un écart irrémédiable avec la tête.

Danoises et Russes ont réalisé le coup parfait en parvenant à prendre un tour sur le reste du peloton à la mi-course. Les Néerlandaises Kirsten Wild et Amy Pieters, 3es, complètent le podium (34 pts). Les Belges, qui n'ont pas remporté un seul sprint, terminent sixièmes avec 10 points.

Jolien D'hoore et Lotte Kopecky avaient été championnes du monde en 2016 à Hong Kong mais n'ont pas pu défendre leur titre un an plus tard à Apeldoorn (Pays-Bas).

Vendredi, Jolien D'hoore, 28 ans, a rapporté à la Belgique sa première médaille dans ces championnats d'Europe multidisciplinaires, passant au cou une médaille de bronze au scratch.

Lotte Kopecky, 22 ans, a pris la 6e place de la course aux points (25km) et la 6e de la poursuite par équipes avec la Belgique. A l'omnium lundi, Lotte Kopecky a terminé 8e.

Jolien D'hoore, victime d'un malaise, a été transportée à l'hôpital

© BELGA Victime d'un malaise à l'arrivée de la course à l'américaine des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, mardi après-midi à Glasgow, Jolien D'hoore a été évacuée sur un brancard et munie d'un masque à oxygène. Toujours consciente, elle a ensuite été dirigée vers un hôpital.

"Je n'en sais pas davantage", a confié à Belga le sélectionneur national Peter Pieters. "J'étais occupée avec Nicky (Degrendele) qui devait disputer sa finale du keirin. Je sais qu'elle est partie à l'hôpital et que notre médecin l'a accompagnée."

En compagnie de Lotte Kopecky, Jolien D'hoore a pris la 6e place de cette épreuve remportée par les Danoises Amalie Dideriksen et Julie Leth.