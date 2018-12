Global Cycling Project prêt à reprendre le Team Sky ?

Tim Kay, le directeur général du projet chinois, a déclaré qu'il serait disposé à reprendre le Team Sky lorsque le diffuseur se retirera fin 2019. "Rien n'a été discuté, mais je considérerais cette opportunité avec sérieux. Le projet pourrait être réalisé avec la configuration actuelle de Sky", a déclaré Tim Kay à Cyclingnews. Le Global Cycling Project a pour but de mettre sur pied la première équipe chinoise de World-Tour pour la saison 2020, avec un budget annuel avoisinant les 40 millions de dollars. "Je suis désolé pour Dave Brailsford pour tout ce qu'il a fait pour le cyclisme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est un peu une idole, il a l'air d'un gars honnête", a également déclaré Tim Kay

Pinarello renouvelle sa confiance à Dave Brailsford

En dépit de l’annonce du retrait de Sky, la marque italienne a décidé de poursuivre sa collaboration fructueuse avec l’équipe britannique. "Je suis confiant sur le fait que l'équipe continuera d'exister et continuera de réussir. J'ai aussi reçu des appels de personnes intéressées et cela montre que l'équipe Sky est tellement bien, que les gens veulent en faire partie. Certains ont suggéré que Dave Brailsford rencontrera des difficultés pour trouver un sponsor qui investira autant que Sky mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a de nombreuses sociétés importantes qui pourront et souhaiteront avoir leur nom sur le maillot. D'ailleurs il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait qu'un nom, cela pourrait être deux marques qui partagent le coût du partenariat", a expliqué à Cyclingnews Fausto Pinarello, président de la marque qui équipe le Team Sky depuis ses débuts.

Ferrand-Prévot absente environ quatre mois

La championne du monde sur route 2014, de cyclo-cross 2015 et de VTT Cross-Country 2015 avait expliqué le 1er décembre, via son compte Facebook, qu’elle souffrait de la jambe gauche, ce qui l'handicapait en compétition. La Française de 26 ans, qui court pour Canyon-SRAM Racing, connait désormais l’origine de son mal puisqu’elle souffre d'endofibrose iliaque côté gauche et à un degré moindre à droite. La championne de France de cyclo-cross a décidé de se faire opérer très prochainement par le Docteur Jacky Maillot au Centre Hospitalier Universitaire de Lyon. Sa durée d'indisponibilité est estimée à quatre mois.

Stef Clement range définitivement son vélo

Le Néerlandais de 36 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière. Obligé d'interrompre sa préparation pour le Tour de France en mai à cause de problèmes au dos, il n’a plus couru depuis. Stef Clement, quadruple champion des Pays-Bas de contre-la-montre et vainqueur d’étape sur le Dauphiné Libéré, ne quitte toutefois pas l'équipe Jumbo-Visma (NdlR : nouveau nom de LottoNl-Jumbo) puisqu'il sera chargé de la nutrition et de la promotion.