GP de Québec: Peter Sagan s'impose devant Greg Van Avermaet

Cyclisme

Le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) a remporté la 7e édition du Grand Prix cycliste de Québec en devançant Greg Van Avermaet, récent champion olympique, et le Français Anthony Roux , vendredi au sommet de la Grande Allée.

Sagan, champion du monde en titre, succède au palmarès au Colombien Rigoberto Uran lequel était en tête à 500 mètres de la ligne avant d'être débordé par le peloton.

Après avoir pris une pause de quelques semaines après les jeux Olympiques de Rio (où il s'était aligné dans la course VTT), Sagan avait repris la compétition la semaine dernière au Grand Prix de Plouay.

Arrivé malade au Canada, le Slovaque de 26 ans, ne savait "pas à quoi s'attendre" au départ d'une course exigeante disputée en partie dans le Vieux Québec.

"C'est vrai que je ne savais pas me situer au départ de la course. Cela a été très vite dans les derniers hectomètres. J'ai pu profiter du travail des coureurs de la FDJ (pour Anthony Roux, ndlr) pour revenir sur Rigoberto Uran. Ma puissance a fait le reste", a expliqué le futur coureur de la formation allemande Bora.

Sagan conforte sa place de leader au classement du World Tour.

Sous le soleil québécois, le peloton a longtemps musardé derrière un groupe de huit attaquants de la première heure, parmi lesquels le Français Alexandre Pichot et le Danois Lars Bak.

Mais ces échappées n'ont jamais compté plus de cinq minutes d'avance jusqu'à ce que le Français Julian Alaphilippe prenne les devants à 40 km de la ligne avant d'être rejoint quelques minutes plus tard, à l'instar de l'Allemand Paul Vos, parti à 15 km du but mais avalé par le peloton un peu plus tard.

Peu avant la flamme rouge, Rigoberto Uran, vainqueur en 2015, a alors placé une attaque tranchante. Mais alors qu'il semblait parti vers un nouveau succès, le Colombien a coincé dans les 500 derniers mètres, laissant la victoire à Sagan.

Dimanche, les battus du GP de Québec auront l'occasion d'une revanche à Montréal où Tim Wellens, vainqueur sortant, tentera de répéter sa performance d'il y a douze mois en remportant cette épreuve du World Tour dans le Mont-Royal.





Van Avermaet rassuré sur sa forme entre JO et Mondiaux

"Je suis très content de ce résultat", déclare Van Avermaet. "Après mon titre olympique à Rio, j'ai coupé durant quatre semaines. Et j'ai répondu à pas mal de sollicitations. Il y a eu des fêtes. Donc, me retrouver ici deuxième derrière Peter, c'est plutôt satisfaisant dans l'optique des Mondiaux (le 16 octobre à Doha). Québec était seulement ma deuxième course en quatre semaines. Je manquais de repère, mais je suis désormais rassuré sur ma forme. Je suis toujours à un bon niveau. Aujourd'hui, j'avais décidé d'attendre le plus longtemps possible. C'était un risque mais finalement la meilleure décision, même si j'échoue en deuxième position", ajoutre le champion olympique.

Sagan ne s'attendait pas à s'imposer dans la Belle Province. "Je suis surpris car je n'étais pas vraiment préparé pour cette course", raconte le Slovaque. "Je suis arrivé un peu malade et, ces dernières semaines, j'avais davantage basé ma préparation sur le VTT en vue des JO de Rio. Cette victoire est donc une bonne surprise. Cela allait très vite dans les derniers kilomètres. Il y avait beaucoup d'attaques avec des importants changements de rythme. J'étais devant, il fallait donc que je m'accroche. Rigoberto (Uran) a attaqué, mais il a coincé. Et grâce à Anthony Roux, qui a lancé son sprint de très loin --Merci à lui !--, j'ai pu déborder Uran. J'ai eu quelques crampes en fin de course, mais rien de pénalisant."