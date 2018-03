La Quick Step a profité d'une chute à plus de cent kilomètres de l'arrivée pour accélérer et scinder le peloton en deux parties. Naesen était notamment piégé. Au sommet du Taaienberg, à 73 kilomètres de l'arrivée, Terpstra et Lampaert prenaient quelques mètres d'avance et Gilbert laissait un trou se former. Les deux Quick Step s'envolaient alors pendant que leurs équipiers contrôlaient la course à l'arrière.Le Néerlandais a finalement terminé le travail en solitaire, puisque Lampaert a explosé à 20 kilomètres de l'arrivée. Philippe Gilbert, qui avait pris soin de casser les relais dans le groupe de contre, a pris la deuxième place au sprint devant Van Avermaet.



