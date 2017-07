Depuis que le Grand Prix Pino Cerami a changé de date, depuis qu’il n’est plus organisé en pleine période de classiques mais en été, juste avant le Tour de Wallonie, il dispose d’un meilleur plateau. Qui a de l’allure. Cette édition sera marquée par la présence de Julian Alaphilippe, qui y fera son retour à la compétition après plus de trois mois d’absence et ses ennuis au genou, qui ont contraint le troisième de Milan San Remo à se faire opérer.

"Il n’a plus couru depuis le Tour du Pays basque, c’est très long pour un coureur, en pleine saison, mais c’était nécessaire", commente Geert Van Bondt, son directeur sportif chez Quick Step. "C’était important de lui laisser le temps de se remettre de son opération, de ne pas brusquer les choses, et d’attendre qu’il puisse pédaler sans douleur. Ce qui est bien le cas aujourd’hui. On ne sait cependant pas trop où il en est. Lui non plus ! Il revient d’un stage en altitude à Livigno et ce Grand Prix Pino Cerami lui permettra de reprendre du rythme et de voir ce qu’il a dans les jambes."

Après une telle absence, peut-il espérer briller en fin de saison ? "Oui, c’est possible", répond encore Geert Van Bondt. "C’est un talent énorme, qui est très jeune et qui n’a donc pas besoin de beaucoup courir pour être performant. La suite de son programme pourrait être le Tour de Burgos (il ne sera donc pas au Tour de Wallonie, samedi, pas plus que son équipe, NdlR) et peut-être la Vuelta, mais cela reste à voir. Place, d’abord, à ce Cerami. Pour lequel il a une grande envie ! Car il est impatient de retrouver le peloton. Il sera aligné dans une formation où tous nos coureurs auront un rôle libre, car nous n’aurons pas de sprinter."