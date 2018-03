Revoici Greg Van Avermaet à la veille de la course la plus importante de son calendrier : le Tour des Flandres, qu’il rêve plus que jamais de remporter.

Greg, rarement aura-t-on eu une liste aussi longue de favoris au départ du Ronde ?

"Il y a beaucoup de candidats, c’est exact. Beaucoup de gens qui se présenteront au départ en pensant qu’ils peuvent gagner. Forcément, il y aura de nombreux déçus dimanche soir. Ça n’arrange peut-être pas mes affaires qu’il y ait tellement de favoris, mais ce sera certainement une belle course et très intéressante. Sur le papier, elle paraît ouverte. Plusieurs Belges sont en forme cette année, plus Sagan et quelques autres… Mais je ne ferai pas de différence s’il y a un ou deux Belges ou des étrangers sur le podium, avec moi au milieu (il sourit) ."

Vous pensez être arrivé en forme au bon moment ?

"Certainement. Je voulais être au mieux à partir du GP E3 et c’est ce qui est arrivé. Après, les circonstances des différentes courses ont fait que je n’ai pas gagné. Avec une autre tactique, nous aurions pu sprinter pour la victoire à Harelbeke où j’ai quand même gagné le sprint du groupe (NdlR : il s’est quand même classé 3e, 14e à Wevelgem, dans le temps du vainqueur, et 8e à Waregem). J’ai déjà prouvé qu’au terme d’une course dure, je ne dois craindre personne au sprint, même si, à Wevelgem, je me suis trompé dans le sprint. Je suis content de mes sensations, je suis dans la forme de ma vie. Les résultats ne sont évidemment pas les mêmes qu’il y a un an, mais je le savais, c’était impossible de réussir le même numéro deux années de suite."

Vous dites aussi que le Ronde vous convient nettement plus et que ce sera moins tactique.

"C’est vraiment long et excessivement dur. Dans ces cas-là, ce sont les jambes et pas la tactique qui font la différence. Benoot et moi avons beaucoup donné lors des dernières courses, sans grand résultat. On a été contrés à chaque fois. Dimanche, on va moins spéculer et se regarder qu’à Waregem par exemple. Il n’y avait que 180 kilomètres. Dimanche, il y aura deux heures de course et le double de difficultés en plus."

L’an passé, vous aviez été surpris par le coup de force de Boonen et Gilbert au Mur de Grammont.

"Je serai attentif dès avant le Mur (il rit encore) . L’an passé, j’étais sans doute trop relax à ce moment, quand les Quick Step ont accéléré. Cette fois, on sera devant, mes équipiers y veilleront, mais tout le monde va imaginer qu’il se passera encore quelque chose dans le Mur cette année, ce qui ne sera sans doute plus le cas. La course explosera vraisemblablement ailleurs cette fois, je suis sûr que les Quick Step y veilleront. Ce sont eux qui ont les responsabilités et les clés de la course."

Donc vous allez les surveiller spécialement ?

"Le problème, c’est qu’ils sont quatre ou cinq à pouvoir gagner. Je ne peux pas réagir à toutes leurs attaques. Ils sont très forts comme les autres années, mais je trouve que leurs leaders sont un peu plus costauds encore que les printemps précédents. Ça suffit à faire la différence entre gagner et perdre. J’espère que le Ronde étant nettement plus dur, ils seront moins nombreux dans la finale."

C’est frustrant de rouler contre un bloc en étant souvent seul ?

"Parfois, mais c’est la course. Le collectif a toujours été leur tactique. L’an dernier, même si Phil (Gilbert) a gagné le Ronde, les autres Quick Step n’étaient pas au même niveau que cette année. À Paris-Roubaix, je trouve qu’ils avaient aussi longtemps commis l’erreur de vouloir absolument faire gagner Tom Boonen pour sa dernière course. Tant mieux pour moi… Cette fois, ce sera différent."

Les dernières courses, vous étiez esseulé. Ça vous énerve ?

"Dimanche et mercredi, j’étais trop seul, c’est exact. Ce n’est pas normal que dans un groupe de trente-cinq coureurs, je sois le seul BMC. Mais tous mes équipiers font le maximum, j’espère que tout le monde va se ressaisir pour m’épauler au mieux dimanche. Je crois que Stefan (Küng) et Jürgen (Roelandts) sont suffisamment forts, mais ces derniers jours, ils ont manqué de chance. Il n’y aura pas d’excuse à chercher, l’important, c’est que d’abord moi, je sois là. Ce sera homme contre homme. Si je suis battu dimanche par quelqu’un de plus fort, je le reconnaîtrai et je le féliciterai."

Mais vous voulez gagner…

"Bien sûr. J’ai dit et répété avant la saison que le Tour des Flandres est mon objectif principal, c’est la course qui me tient le plus à cœur. Si je n’en gagne qu’une et que c’est le Ronde, alors je serai pleinement satisfait."