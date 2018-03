A l’avant veille du Tour des Flandres, et avant d’aller effectuer un dernier entraînement sur les routes de la grande classique flandrienne, Greg Van Avermaet s’est entretenu ce vendredi matin avec la presse. A Latem-Saint-Martin, aux portes de Gand, le champion olympique a redit sa volonté et sa confiance de remporter le Ronde.

« C’est le grand objectif de ma saison, une fois encore, et j’espère enfin décrocher la victoire », a dit le Flandrien. « Ma condition est comme elle doit être à ce moment. Je suis satisfait, je suis au sommet de ma forme. »

Même s’il n’a pas remporté de grande victoire jusqu’ici, contrairement à l’an dernier, où, avant le Ronde, le coureur de BMC avait conquis des succès au Nieuwsblad, à Harelbeke et Gand-Wevelgem, Greg Van Avermaet ne se fait aucun souci.

« Le Tour des Flandres est très différent de ces autres courses, il cumule toutes les difficultés », a redit le coureur de BMC. « Harelbeke est une course dure, mais relativement courte, tandis que Gand-Wevelgem est longue mais assez facile. Or, on le sait, plus une course est difficile, plus je me sens fort. C’était dommage, bien sûr, de ne pas gagner cette fois, mais après ma série de l’an dernier, tout le monde attendait que j’obtienne les mêmes résultats que l’an passé. Quelqu’un qui connaît le cyclisme savait que ce n’était pas possible. Dans toutes les dernières courses, j’ai progressé et je me suis senti de mieux en mieux. Il n’y a qu’aux Strade Bianche que je n’étais pas à mon niveau, à cause de la météo. Un jour-sans peut arriver à tout le monde. Heureusement, dimanche on annonce un temps sec mais s’il fera frais. Ce sont des conditions idéales pour courir le Ronde. »

Où Van avermaet s’attend à tomber sur une forte équipe Quick Step et sur de nombreuses individualités.

« Il y a cette année beaucoup de favoris, dont plusieurs Belges, ce qui va rendre la course très intéressante », disait-il encore avant de monter sur son vélo pour un entraînement avec ses équipiers. « Les Quick Step seront les favoris, ils ont quatre ou cinq vainqueurs potentiels, dont Phil (Gilbert) qui n’a pas non plus obtenu de résultat jusqu’ici, mais qui est également en garnde condition. Comme moi. »