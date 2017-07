Il y avait ce week-end trois épreuves du WorldTour, à San Sebastian, où Michal Kwiatkowski a confirmé son excellente forme du Tour, la RideLondon Classic, et le Tour de Pologne, qui se prolonge jusqu’à vendredi.

Le WorldTour qui, depuis 2005, reprend les principales courses du calendrier, est entré dans sa dernière phase et Greg Van Avermaet en est toujours le solide leader. À moins de trois mois de la fin de la saison, le Flandrien occupe depuis le 24 mars et son succès à Harelbeke la tête du classement.

S’il a fait du mondial de Bergen l’objectif majeur de la fin de sa saison, le coureur de BMC entend bien aussi devenir le deuxième Belge, après Philippe Gilbert en 2011, vainqueur du WorldTour (il avait aussi fini 2e en 2010 et Tom Boonen s’était classé 2e en 2005 et 3e en 2012).

Dans cette optique, le champion olympique a marqué des points importants ce samedi à San Sebastian où il a terminé 8e d’une course gagnée par Michal Kwiatkowski (voir ci-dessous).

Le Polonais est désormais deuxième du WT et l’un de ceux, avec Peter Sagan sans doute, qui peuvent encore menacer Van Avermaet dont l’avantage est cependant toujours conséquent.

"Finir parmi les dix premiers était mon but", disait le champion olympique après la classique basque. "Au sprint, j’ai fait une petite faute, mais avec une 8e place, je suis content. Normalement, je sors toujours très bien du Tour, mais j’ai souffert d’un petit refroidissement en troisième semaine et j’avais des doutes quant à ma forme exacte. Mes sensations étaient bonnes, c’était un bon jour. La dernière côte est un peu trop dure pour moi, je peux la passer selon les circonstances de course. Je pense que j’ai le même niveau que l’an dernier à pareille époque et je suis prêt pour les prochaines courses."

Celles-ci seront le Binck Bank Tour (ex-Eneco) où Van Avermaet a respectivement terminé 5e, 2e et 4e ces trois dernières saisons. Si la classique d’Hambourg (où il était 5e, il y a deux ans) et la Bretagne Classic à Plouay ne sont pas des courses assez dures pour lui permettre de faire la différence, le n°1 mondial compte surtout sur les deux courses canadiennes pour enfoncer définitivement le clou du WorldTour.

À Québec, en cinq participations, Greg Van Avermaet a fini à cinq reprises parmi les dix premiers dont trois fois sur le podium, tandis qu’à Québec, où il est le dernier vainqueur, il a conquis trois top 10.





Il reste dix courses à disputer

Il reste à disputer dix épreuves sur les 37 que compte le WorldTour en 2017. Cinq courses d’un jour : la Cyclassics d’Hambourg (20/08), la Bretagne Classic à Plouay (27/08), les deux courses canadiennes, le G.P. de Québec (08/09) et le G.P. de Montréal (10/09) ainsi que le Tour de Lombardie 07/09). Cinq épreuves à étapes : le Tour de Pologne (qui se termine ce vendredi), le Binck Bank Tour (ex-Eneco Tour, du 07 au 13/08), le Tour d’Espagne (19/08 au 10/09) ainsi que deux épreuves ajoutées cette saison au WorldTour, le Tour de Turquie repoussé en fin de saison (10-15/10) et le Gree-Tour de Guangxi, en Chine (19-24/10).