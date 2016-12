C’est l’histoire d’un type en or et de la course de sa vie.

Le samedi 6 août 2016, en bordure de la plage de Copacabana, Greg Van Avermaet a décroché la médaille d’or de la course olympique sur route. Là où personne ne l’attendait. Sauf lui.

"J’étais revenu frustré des Jeux de Londres,", se rappelle Van Avermaet. "Je voulais que ce soit différent à Rio, je voulais tout donner, n’avoir aucun regret."

Après l’expérience londonienne, le Belge savait comment appréhender les Jeux, tirer profit de leur différence avec une course habituelle, où tout est réglé pour les coureurs.

"La semaine avant la course, c’était presque des vacances", assure Serge Pauwels, compagnon de chambrée de Van Avermaet.

[...]

