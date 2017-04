BMC aura 3 leaders ce dimanche sur les routes ardennaises. Dylan Teuns, révélation de la Flèche (voir par ailleurs) et ses 2 champions olympiques, Samuel Sanchez et Greg Van Avermaet.

" Samu est notre principal leader", dit Valerio Piva. "Il a prouvé par le passé, notamment l’an dernier en finissant 4e, que cette course lui convient. Nous ne serons pas l’équipe favorite, mais notre groupe est fort. Sanchez est revenu en forme à temps, espère-t-il, après une blessure, en disputant la Flèche Wallonne où il a éprouvé de bonnes sensations.

"C’était un bon test", dit l’Espagnol, 46e au sommet du Mur de Huy. "Je suis prêt pour dimanche." En position de n°1 mondial, libéré de l’obligation de rouler pour Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet revient à la Doyenne, après 4 ans d’absence.

"C’est super de finir en Belgique cette première partie de la saison, ce qui a été pour moi une grande saison des classiques", dit le Flandrien. "Je ne suis pas le favori, mais j’ai bien récupéré de l’ Amstel et je suis toujours motivé. Je veux et je pense que je peux obtenir un bon résultat. Liège-Bastogne-Liège est une course qui m’a toujours passionné. Nous allons voir comment la course se déroule, voir comment nous pouvons jouer le jeu de l’équipe avec nos différents atouts. Tout peut arriver dans ces courses."

Valerio Piva, son directeur sportif, confirme que la Doyenne pourrait sourire au champion olympique. À une condition."C’est une course qu’il pourrait sans doute gagner", dit-il. "Greg l’a démontré à Rio où c’était encore plus dur. Mais pour cela, il faudrait qu’il s’y prépare spécifiquement et ne fasse pas les classiques flandriennes."

Ce qui, évidemment, est quasi inimaginable, même à moyen et long termes."C’est impossible que je ne roule pas un jour le Tour des Flandres", dit Van Avermaet qui, après la Doyenne, prendra du repos et se tournera vers la suite de sa saison et ses grands objectifs, le Tour de France et, surtout, le Mondial de Bergen.

"C’est important que Greg récupère", poursuit Valerio Piva. "Sa participation à Liège lui enlève une semaine de repos. Ça va vite, les semaines défilent, on n’est pas en hiver. Il pourrait reprendre au Tour de Californie (du 14/05 au 20/05) ou au Tour de Luxembourg (du 31/05 au 04/06). Après, ce sera le Dauphiné ou le Tour de Suisse."

En participant à Liège-Bastogne-Liège, Van Avermaet, qui n’avait déjà pas envie d’aller en Californie, même si l’épreuve compte désormais pour le WorldTour, va vraisemblablement se diriger vers les Tours de Luxembourg et de Suisse pour arriver en forme au Championnat de Belgique ("Le circuit d’Anvers est tout plat et ne me convient pas, mais sait-on jamais", dit-il) puis au Tour de France.