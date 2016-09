Greg Van Avermaet veut pouvoir attaquer au Mondial

Cyclisme

Greg Van Avermaet, récent champion olympique, a disputé lundi à Wetteren sa première course sur le sol belge après son exploit de Rio.

Mardi, il s'envolera vers le Canada, avant de disputer l'Eneco Tour en préparation aux championnats du monde qui auront lieu au Qatar. Ce Mondial fait d'ailleurs partie des objectifs du coureur de 31 ans. "Nous devons, avec l'équipe belge, nous y rendre dans la peau d'outsiders, et voir ce qu'il s'y passe. Tom Boonen a certainement ses chances, en sprint, tandis que je me vois dans un rôle libre. J'espère pouvoir faire ce que j'aime, dans la bagarre pour le titre, c'est-à-dire attaquer, de préférence avec un résultat en conséquence. Ce titre olympique me procure en tout cas de l'apaisement. J'ai dû sans cesse prouver, au fil de ma carrière, que j'en étais capable, maintenant ça a eu lieu. La reconnaissance est enfin là. Confirmer, dans un futur proche et dans les prochaines saisons, c'est ce qu'il y au programme maintenant".

A Wetteren, le champion a été très applaudi. "Cette médaille d'or a visiblement eu un effet sur mes supporters", explique-t-il. "Je sors d'une période bien remplie, avec des célébrations ici et là. Et je dois maintenir ma condition et continuer à m'entrainer. Ce n'est pas simple. Je suis impatient de retourner à la vie normale. Pour moi, cela veut dire rouler des courses".