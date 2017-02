L'organisation du Tour de Dubaï a mis hors course Andrei Grivko (Astana), jeudi, au terme de la troisième étape. Le coureur ukrainien, 33 ans, a frappé le leader du général, Marcel Kittel, pendant la course. L'Allemand a été blessé à l'arcade sourcilière

Durant l'étape, Marcel Kittel est apparu ensanglanté et ouvert au niveau de l'arcade sourcilière gauche. Les images télévisées montrent le sprinteur allemand expliquer à d'autres coureurs ce qu'il s'est passé, en mimant le geste d'un coup de coude. Son manager, Patrick Lefevere, avait directement expliqué sur Twitter qu'il avait été frappé par un coureur d'Astana et demandait au jury de prendre ses responsabilités.

L'incident est survenu alors que le peloton avait éclaté en plusieurs morceaux suite à une tempête de sable. Grivko et Kittel se trouvaient dans un des groupes à l'arrière, hors de la vue des caméras. "Il a peut-être pris un café de trop ce matin", a commenté Kittel. "Dès que nous avons rencontré le vent de face, tout le monde se battait pour sa place, ce qui est normal. J'ai essayé de me remettre en ligne avec un jeune équipier de Grivko. Il n'était pas d'accord, alors j'ai tenté de le contourner et je me suis mis entre Grivko et son équipier. J'ai donc un peu poussé - mais en gardant les mains sur le guidon - Grivko. J'essayais de demander au jeune pourquoi il prenait ces risques. C'est à ce moment que j'ai reçu un coup de poing", a raconté le coureur allemand sur le site Cyclingnews. "Il doit être disqualifié et recevoir une suspension de six mois. Un centimètre à droite et mon œil était endommagé, car ce coup a cassé mes lunettes de soleil."

La formation Astana a présenté ses excuses via Twitter. Toujours sur Twitter, Kittel a déclaré qu'il n'acceptera pas les excuses du coureur ukrainien. "Cela n'a rien à voir avec le cyclisme. Ce que Grivko a fait est une honte pour notre beau sport".

Kittel a remporté les deux premières étapes du Tour de Dubaï.