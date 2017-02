Ce n’est plus une nouveauté. Depuis l’an passé, les Belges ont repris l’habitude de remporter des épreuves par étapes au parcours corsé. Souvenez-vous de Greg Van Avermaet à Tirreno-Adriatico, de Tim Wellens (qui avait montré la voie en remportant deux années de suite l’Eneco Tour) au Tour de Pologne ou encore Dries Devenyns au Tour de Wallonie. Ben Hermans s’inscrit dans cette belle lignée. De prestige, sur une épreuve Hors Catégorie, avec la victoire sur le Tour d’Oman.

Le plus costaud de l’épreuve

Ben Hermans a tout simplement été le plus fort du Tour d’Oman, remportant deux étapes et le classement final. Devant de solides favoris, comme Aru, ancien vainqueur du Tour d’Espagne, Costa ou Bardet. Il l’a prouvé samedi, en s’imposant au sommet de la Montagne de Verte. "Ma victoire de mercredi m’avait mis en confiance", explique-t-il. "Dans la montée finale, quand Kudus a attaqué, je sentais que j’avais encore les jambes pour poursuivre mon effort. Je l’ai rejoint. Ensuite, j’ai craint que Aru, qui était une dizaine de mètres derrière moi, me rejoigne, mais j’ai su tenir. C’est ma plus belle victoire, quand je vois les noms que j’ai battus."

Une frayeur ce dimanche

