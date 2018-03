Jan Bakelants a été autorisé à reprendre la compétition le 24 mars lors de la Classic Loire Atlantique (1.1), troisième manche de la Coupe de France.

Le Belge avait été victime de fractures des vertèbres et des côtes ayant entraîné un épanchement pleural après une impressionnante chute dans le Tour de Lombardie le 7 octobre 2017.

Sa reprise a d’abord été validée par le chirurgien qui l’a opéré le 13 octobre 2017 à l'hôpital Gasthuisberg de Louvain, puis par la médecine du travail en Belgique et en France.

"Sa persévérance dans la rééducation pour reprendre son activité a permis à Jan de retrouver une bonne forme physique et les spécialistes qui l’ont examiné sont d’accord pour qu’il reprenne la compétition. L’objectif à court terme est qu’il continue de progresser afin de récupérer à 100% son potentiel physique", a indiqué Eric Bouvat, responsable médical de l’équipe Ag2R La Mondiale.

Après des mois de galère, Jan Bakelants se réjouit de ce retour à la compétition. "J’espère que mon retour sera couronné de succès. Alejandro Valverde gagne à nouveau après sa grave blessure, Jon Izagirre a fait un Paris-Nice de haut niveau alors qu’il s’est fracturé une lombaire sur le Tour de France 2017. Cela me donne confiance", a déclaré le coureur d’Ag2R La Mondiale. Jan Bakelants a également donné quelques détails de sa revalidation. "Je suis remonté sur mon home-trainer en décembre à la maison et j’avais mal de partout. Je voyais les photos de l’équipe, en stage, sur les réseaux sociaux, et j’avais envie d’être avec eux. Depuis un mois, j’ai de bonnes sensations et je m’entraîne bien."

Après la Classic Loire Atlantique, Jan Bakelants participera au Tour du Pays Basque (2-7 avril), à l’Amstel Gold Race (15 avril), à la Flèche Wallonne (18 avril), à Liège-Bastogne-Liège (22 avril) et au GP de Francfort (1er mai).