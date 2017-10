Le cycliste Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) sera transféré jeudi de l'hôpital Santa-Anna de Côme à l'Hôpital Universitaire de Louvain où il sera opéré vendredi", a annoncé son management jeudi.

"Après sa violente chute au Tour de Lombardie samedi, Jan Bakelants a été transporté à l'hôpital de Côme pour des examens. Les médecins, en collaboration avec le docteur de l'équipe Eric Bouvat, ont diagnostiqué sept côtes cassées, deux vertèbres dorsales (D8 et D10) fracturées et deux vertèbres lombaires (L1 et L3) fracturées. Raison pour laquelle il a dû rester aux soins intensifs", a indiqué le management du coureur.

"Les fractures de la L3 ne sont pas stables, c'est pourquoi Bakelants doit subir une opération d'urgence en Belgique. En raison notamment d'un hémothorax, il n'était pas possible de rapatrier le coureur en Belgique les jours précédents. Maintenant que son état s'est stabilisé, Bakelants sera transféré à l'Hôpital Universitaire de Louvain. Mercredi, une équipe médicale est arrivée pour l'assister dans ce rapatriement. Si tout se passe bien, il sera opéré par un spécialiste vendredi."

Ses parents, sa compagne Daphne et sa filles Julia sont depuis lundi en Italie pour le soutenir. "Ils sont impressionnés par ce qu'il s'est passé, mais tout le monde est soulagé qu'il soit rapatrié en Belgique où il pourra être opéré. Après, une longue revalidation l'attend. Vu les circonstances, il est difficile de réagir aux nombreux messages de soutien, qu'il a fort appréciés. Jan et sa famille remercient tout le monde de leur avoir donné la période de repos nécessaire durant laquelle son rétablissement est prioritaire."

Bakelants est tombé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée de la course, dans la descente de Sormano, au même endroit que Laurens De Plus (Quick-Step Floors). Bakelants s'est retrouvé en contre-bas de la route et son vélo a terminé sa course suspendu à une branche d'arbre.