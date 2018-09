Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté la 59e édition du Grand Prix de Wallonie (1.1) au sommet de la Citadelle de Namur sur 205,9 km au départ de Blégny.

Très actif durant la journée, Stuyven s'est imposé en puncheur et dans un sprint réduit pour costauds devant Dimitri Claeys (Cofidis). Le Français Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), 3e, complète le podium. Jelle Vanendert (Lotto Soudal) est 4e.

Gordon De Winter (AGO-Aqua Service), Tom Dernies (Roubaix-Lille Métropole), Julien Mortier (WB-Aqua Protect-Veranclassic), le Portugais Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon) et le Néerlandais Jasper De Laat (Wanty-Groupe Gobert): ces cinq hommes ont composé une échappée à moins de trente kilomètres du but avant les grosses difficultés du final.

Après la Côte de Lustin, cinq autres coureurs ont pris un petit écart: Jasper Stuyven (Trek Segafredo), très actif mercredi, les Français Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) et Kevin Reza (Vital Concept), l'Américain Sean Bennett (Hagens Berman Axeon) et son coéquipier le Portugais Joao Almeida. Stuyven insistait au moment du regroupement un peu moins de 15 km du but.

Une vingtaine de coureurs ont entamé en tête la montée de la route Merveilleuse à Namur. Un puncheur est sorti du lot, Jasper Stuyven qui succède au palmarès à Tim Wellens, absent cette année.