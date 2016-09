Jelle Vanendert: "La Citadelle se passe en force"

Cyclisme

Vainqueur l’an passé, quand il avait surpris le groupe des favoris en attaquant lui-même dans la Route Merveilleuse, Jens Debusschere ne reviendra pas à Namur, ce mercredi. Il a choisi de faire l’impasse sur le Grand Prix de Wallonie. "Je viens de terminer le Tour de Grande-Bretagne et je vais enchaîner avec l’Eneco Tour", raconte celui qui a le Championnat du Monde de Doha dans le viseur. "Je préfère donc m’économiser un peu, pour bien récupérer."

Son équipe Lotto-Soudal sera cependant la plus forte, sur le papier, ce mercredi, pour la semi-classique wallonne. Avec tout d’abord Tim Wellens mais aussi Tiesj Benoot ou Tony Gallopin. Qui pourront compter sur le précieux soutien de Jelle Vanendert, qui est un véritable spécialiste de l’arrivée à la Citadelle de Namur. Il s’y était révélé en 2007, quand il n’était pas encore pro, en terminant 7e du GP de Wallonie. Il s’y est classé 8e un an plus tard, 15e en 2009, 12e en 2013 et surtout 4e en 2014 et 5e en 2015, quand il avait parfaitement aidé Debusschere à s’imposer.

Ces deux dernières années, il a à chaque fois été dans l’attaque décisive, qui s’est dessinée dans la côte de Lustin (une montée qui est la clé de l’épreuve depuis 2013). "J’ai souvent connu sur le Grand Prix de Wallonie un peloton d’une quarantaine d’éléments au pied de la Citadelle, mais c’est vrai que le scénario a changé ces dernières années", raconte Jelle Vanendert, qui est rentré lundi des classiques du Canada. "Les plus costauds parviennent désormais à faire la différence dnas les côtes qui précèdent, dont Lustin. Ou du moins ils tentent de le faire, pour se jouer la victoire en petit comité dans la Citadelle. Qui est une montée particulière, avec les pavés. Elle se passe en force. Si tu es bien et que tu sais la passer sur le grand plateau, tu seras parmi les premiers. Sinon…"

Même s’il n’était pas totalement satisfait de ses sensations au Canada, Vanendert a confiance. "Ce GP de Wallonie m’a souvent bien convenu, et j’espère que ce sera encore le cas ce mercredi", termine-t-il. "On a une solide équipe. Avec Tony, Tiesj, Tim, moi… Wellens n’a pas gagné à Montréal, contrairement à l’an passé, mais il y était bien. Nous allons faire en sorte d’être à plusieurs de l’équipe en fin de course. Pour gagner à la Citadelle."

En fin de contrat, où sera Vanendert l’an prochain ? "Je n’ai pas encore signé, mais je vais rester chez Lotto-Soudal en 2017", répond-il.





Bille veut sauver sa saison

Quatrième l’an passé, le coureur de Wanty-Gobert veut réussir encore mieux ce mercredi

Auteur de très bonnes saisons ces dernières années, Gaëtan Bille n’a pas connu la même réussite en 2016. Pour sa première année chez Wanty-Groupe Gobert, le Wallon a enchaîné les contretemps.

"À chaque fois que je me rapprochais d’un objectif, j’ai eu un pépin", rappelle Gaëtan Bille, qui a notamment été très marqué par la perte de son meilleur ami, Antoine Demoitié, décédé des suites d’un accident survenu à Gand-Wevelgem. "J’ai, par exemple, été victime de plusieurs chutes, comme avant les Ardennaises, avant le Tour de Belgique, ou sur le Tour de Wallonie, où j’avais dû abandonner. Mais depuis cette course, je n’ai plus eu de poisse. Et je dois bien dire que je sens que la condition revient bien. Je me sens bien depuis la fin du mois d’août, après avoir enchaîné le Tour du Poitou, le Grand Prix de Plouay, la Brussels Classic, Fourmies… Et je me suis bien entraîné ces derniers jours. J’espère donc avoir de bonnes jambes pour le Grand Prix de Wallonie, qui me motive chaque année."

Il y a douze mois , il était dans la bonne échappée, pour finalement se classer quatrième au sommet de la Citadelle de Namur. "J’espère donc faire mieux cette année", continue Gaëtan Bille. "Surtout que j’ai l’impression d’être plus frais à cette période de l’année que ces dernières saisons, comme j’ai souvent été à l’arrêt. Je suis donc très motivé à l’idée d’aller chercher enfin un grand résultat en 2016."

En fin de contrat chez Wanty-Groupe Gobert, en sait-il plus sur son avenir ? Dans la formation de Jean-François Bourlart ou ailleurs ? "Pas encore, mais cela avance", répond, sur un ton confiant, celui qui sera la semaine prochaine sur l’Eneco Tour.