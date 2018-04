Jelle Vandendert (Lotto-Soudal) a signé mercredi son meilleur résultat à la Flèche Wallonne. Il est monté sur la 3e marche du podium derrière Alejandro Valverde et Julian Alaphilippe.

"Je suis content de ma troisième place", a expliqué Jelle Vanendert. "Je suis dans ma semaine préférée, dans mes courses préférées. J'ai tout donné dans le Mur de Huy. Mon équipe a pris le départ avec Tim Wellens comme leader et je devais être là dans la finale pour faire un long sprint pour Tim et éliminer les plus forts, mais Alaphilippe et Valverde étaient trop forts. J'ai vu aux 200 mètres que Tim n'était pas dans ma roue, mais plutôt Alaphilippe qui s'est finalement imposé devant Valverde. Ca a en fait pris 5 ans pour comprendre qu'il ne fallait pas amener Valverde jusqu'au Mur, qu'il fallait laisser son équipe faire le boulot pendant le journée. C'est ce qui a été fait et on a ainsi vu à la fin que Valverde était seul."

Jelle Vanendert, équipier de luxe pour ses leaders Tim Wellens et Tiesj Benoot, voit en eux de potentiels vainqueurs dans les classiques wallonnes. "Je pense qu'ils peuvent tous les deux gagner ce genre de course. Tiesj a certes déjà une longue saison derrière lui mais il a un beau futur devant lui. Tim peut lui aussi gagner. Le but dimanche à Liège sera d'à nouveau être présent avec lui dans la finale. Les jambes décideront du reste."