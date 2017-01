Victime d'un grave accident routier en 2016, John Degenkolb a beaucoup appris de ses déboires et développé "une autre approche de la vie", a-t-il déclaré vendredi dans un entretien avec l'AFP, disant vouloir s'en servir pour briller à nouveau sur son vélo en 2017.

Après votre accident à l'entraînement qui a tronqué votre saison 2016, comment vous êtes-vous reconstruit ?

"C'est sûr, cet accident était frustrant. Mais d'un autre côté, je pense que c'était très utile pour engranger de l'expérience sur la manière de gérer ce genre de situation et de revenir. Je peux être fier de la manière dont je suis revenu à la compétition, en faisant des progrès à chaque course, en gagnant à nouveau. On peut avoir de vrais mauvais moments dans une carrière mais il faut se battre pour revenir. Tout cela m'a donné une autre approche de la vie, avec un angle différent. Je pense qu'à l'avenir, je vais peut-être être encore plus professionnel qu'avant. Si je fais quelque chose, je vais le faire à 100%, sans excuses. C'est la leçon que j'ai apprise."

Dans quel état mental et physique abordez vous 2017 ? Est-ce une pression supplémentaire de changer d'équipe et de de remplacer Fabian Cancellara (retraite) chez Trek-Segafredo ?

"Je sais que je peux rivaliser comme je l'ai fait dans le passé et c'est l'heure de le prouver dans les plus grandes classiques. Avec les trois +monuments+ (Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, NDLR), j'ai trois opportunités pour le montrer. (...) J'ai pleinement récupéré. Je me sens aussi bien qu'en 2015. J'ai hâte d'avoir ma chance dans les classiques. J'ai rejoint une grande équipe et cela me rend heureux et fier d'être le leader d'une formation aussi expérimentée dans les classiques. Evidemment, il y a beaucoup de pression mais il y en a toujours quand on est victorieux. (...) Par ailleurs, je ne me vois pas marcher dans les traces de Fabian (Cancellara). C'est un coureur unique, une grosse personnalité. Mais je pense que moi aussi, j'ai une grosse personnalité et que moi aussi j'ai réussi de belles choses dans le passé. Je suis confiant pour la saison des classiques, je pense pouvoir être performant au plus haut niveau."

Pensez-vous que la rivalité entre Degenkolb et l'actuel champion du monde Peter Sagan pourrait succéder à celle entre Cancellara et Tom Boonen ?

"J'ai hâte de me battre, surtout dans le cadre de ce genre de rivalité. C'est ça le sport, chacun pousse l'autre à la limite et c'est très motivant pour moi. Cela fait longtemps que je cours contre (Sagan). Je le respecte en tant qu'adversaire, d'autant que nous sommes assez amis. Nous avons une bonne relation et j'ai hâte de courir contre lui. Le maillot de champion du monde est mon ultime objectif de la saison, après les classiques et le Tour de France. Je ferai tout pour préparer au mieux ces championnats et essayer d'y briller."