Le Tour du Yorkshire a débuté ce jeudi. Avec, à nouveau, un public présent en masse.

Cette étape d’ouverture est promise aux sprinters. Avant plusieurs journées difficiles. « Les équipes avec un sprinter, comme la mienne, ne voudront pas rater l’occasion », commente Jonas Van Genechten, de la formation Vital Concept Cycling Club. « Nous avons d’ailleurs l’ambition de gagner avec Bryan Coquard. Nous avons une équipe pour jouer la victoire. Pour moi, c’est une course de reprise, mais j’ai une forme correcte pour cette épreuve. Qui est toujours suivie par un très large public. C’est incroyable, on pourrait se croire sur les plus grandes classiques belges. »

Cette épreuve est également la course de reprise de Mark Cavendish.