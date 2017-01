Jurgen Roelandts ne s’en cache pas. Il reconnaît le premier qu’il n’est pas Greg Van Avermaet, Tom Boonen ou Philippe Gilbert. "Je n’ai pas le moteur d’un Cancellara", dit-il. Avant de se reprendre : "Sans mauvais jeu de mot ! Ce que je veux dire, c’est que je sais que je ne suis pas un super. Mais un outsider. Mais je sais que je peux être présent sur les grandes courses. Et peut-être essayer de profiter des circonstances pour aller chercher cette victoire dans une classique, ce succès que j’attends depuis longtemps."

Ce sera à nouveau son ambition cette saison. Une saison qu’il va redémarrer cette semaine, à la carte, sur le Challenge de Majorque. Avant de suivre le même programme que ces deux dernières années : Tour d’Algarve, week-end d’ouverture, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et toutes les classiques.

"Jusque Paris-Roubaix, puisque je ne ferai pas l’Amstel Gold Race", continue le Brabançon qui préfère miser sur la fraîcheur et ne plus débuter au Tour Down Under. "J’ai connu un bon hiver. Il a été meilleur que l’an passé, quand j’avais eu des problèmes dentaires. Cela me donne envie de commencer la saison. Le podium conquis à Milan-Sanremo l’an passé m’a redonné confiance, il m’a rappelé que je peux être bon sur une longue course. Ma deuxième place au prologue du Tour de Suisse (NdlR : où il avait été battu d’une seconde par Fabian Cancellara) a aussi été un déclic pour moi : je me dis que mon fond est toujours là. Je veux donc tout faire pour essayer de décrocher cette grande victoire, de Sanremo à Roubaix ."

Au sein d’une équipe Lotto-Soudal qu’il estime plus forte que ces dernières années. "Nous aurons la même ossature pour les classiques du printemps, mais nous pourrons compter sur Tony Gallopin en plus, car il va revenir sur les courses flamandes après plusieurs années d’absence sur ce terrain", décrit encore Roelandts.