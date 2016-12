Après une saison chez Katusha, Jurgen Van den Broeck, 33 ans, a signé deux ans chez LottoNL-Jumbo, mais pas pour y être chef de file. "Je ne veux plus l'être, j'ai déjà donné. Je suis ici pour aider Steven Kruiswijk à aller chercher le maillot rose au Giro".

Le Campinois se disait très heureux de son passage au sein de la formation néerlandaise du WorldTour jeudi lors de la présentation à la presse aux Pays-Bas.

"J'étais un peu perdu au milieu de toutes ces nationalités chez Katusha. Ici, on peut parler sa langue avec presque tout le monde, c'est déjà une grande différence", a expliqué Jurgen Van den Broeck. "Je me sens chez moi. C'est une équipe super-professionnelle. Peut-être les gens ne le ressentent-ils pas de l'extérieur, mais j'ai été frappé par la qualité de cette formation dans les coulisses. Ils devraient peut-être plus le montrer."

Le rôle de Jurgen Van den Broeck est bien délimité. "Je suis ici pour aider Steven (Kruiswijk), dès le début de l'année, puis dans des courses où il n'a pas encore l'habitude de prester, et surtout au Giro qu'il veut gagner. C'est ce qui m'a motivé notamment à venir. Je ne veux pas jouer ma carte, mais apporter mon aide. C'est stressant d'être chef de file, je ne veux plus endosser cela. Cela s'est parfois bien passé, mais parfois non. Et je crois en Steven. A titre personnel, je veux juste m'améliorer dans les contre-la-montre. Le championnat de Belgique est d'ailleurs un objectif."

Son programme passera pour 2017 par le Tour de Valence, la Ruta del Sol, Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Giro.