Keukeleire: "Un grand pas dans ma carrière"

Cyclisme

Et de quatre ! Après Gianni Meersman, double vainqueur, et Jonas Van Genechten, c’est Jens Keukeleire qui s’est imposé ce jeudi, à Bilbao et apporté à la Belgique un quatrième succès. Le Brugeois a remporté la 12e étape en réglant au sprint le groupe de quarante-cinq coureurs, parmi lesquels tous les prétendants au classement général, qui avaient survécu à cette journée athlétique, courue en grande partie sur les routes du Pays basque, avec, notamment la double ascension de l’Alto de Vivero (5,3 km à 6,7 %). Sur laquelle Alberto Contador a planté une banderille rapidement annihilée.

Il faut remonter à 2008 pour trouver pareille récolte quand Tom Boonen, deux fois, Greg Van Avermaet et le regretté Wouter Weylandt s’étaient imposés sur la Vuelta. Nos compatriotes présents sur cette édition ont neuf étapes pour augmenter leur moisson, mais ils resteront, quoi qu’il arrive, loin du record des quatorze victoires belges (sur dix-neuf étapes) dont treize (!) pour le seul Freddy Maertens.

Pour Keukeleire, qui a saisi la chance que lui offrait son équipe, Orica-Bike Exchange, c’est le premier succès dans un grand Tour, le deuxième de sa formation sur la Vuelta après celui de Simon Yates. Il a devancé Maxime Bouet et Fabio Felline après que Dries Devenyns, à l’attaque en solitaire dans la finale, avait été repris juste avant le passage sous la flamme rouge. Le Flandrien avait pris le relais des sept hommes échappés durant la plus grande partie de l’étape, parmi lesquels Kennaugh, Meintjes ou Elissonde.

"Cette victoire est merveilleuse", avouait, tout sourire, Jens Keukeleire. "Elle est encore plus spéciale parce que je l’ai obtenue devant ma famille. Je suis devenu papa voilà un mois. Ma compagne (Shenna) et mon fils (Lou) sont avec moi depuis trois jours. C’est vraiment magnifique."

Même s’il avait carte blanche, le Flandrien a dû aussi protéger ses leaders. "C’était ma mission de m’occuper de Simon (Yates)", expliquait-il. "Je devais rester à ses côtés en cas de souci. Lorsque nous avons gravi la dernière ascension la première fois, j’étais vraiment dans le rouge et pas du tout convaincu que ça allait passer. Nous étions en queue de peloton avec Simon et il était normal que je le remonte. À la fin, ça m’a bien servi parce que je me sentais bien mieux lors de la deuxième montée et tout s’est bien passé. Dès lors, nous avons décidé de tout faire pour arriver au sprint, sans contrôler la course."

Keukeleire a lancé le sprint de loin.

"J’avais vu qu’il y avait vent de face, mais je voulais surtout ne pas être enfermé", disait-il. "Cette victoire est un grand pas dans ma carrière."

Ce vendredi, l’étape à nouveau musclée (4 cols de 3e catégorie), ira de Bilbao à Urdax Dantxarinea, sur 213 km.