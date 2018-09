Les championnats du Monde sur route ont lieu cette année au Tyrol, en Autriche, du dimanche 23 au dimanche 30 septembre, avec comme point d'orgue l'épreuve pour élites messieurs (258,5 km) courue le 30 à Innsbruck sur un très difficile parcours présentant un dénivelé total de 4.670 mètres !

La RLVB a procédé ce lundi aux choix des différentes sélections. Voici les huit coureurs que le sélectionneur national Kevin De Weert a retenu chez les professionnels :

- Tiesj Benoot (Lotto-Soudal)

- Laurens De Plus (Quick Step Floors)

- Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

- Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert)

- Serge Pauwels (Dimension Data) sous réserve.

- Dylan Teuns (BMC)

- Greg Van Avermaet (BMC)

- Tim Wellens (Lotto-Soudal)

Serge Pauwels s'est fracturé le coude lors du Tour de France et ne reprend la compétition que ce mercredi au Tour de Slovaquie.

Les six réserves sont (par ordre alphabétique) : Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Floris De Tier (Lotto Nl-Jumbo), Dries Devenyns (Quick Step Floors), Pieter Serry (Quick Step Floors), Jelle Vanendert (Lotto-Soudal).

Pour la course contre-la-montre, courue le mercredi 26 septembre, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) et Laurens De Plus (Quick Step Floors) ont été retenus.