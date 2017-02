Cyclisme Revenu au premier plan en fin de saison 2016, le Namurois veut continuer sur sa lancée.

Deux victoires mais aussi deuxième du Nieuwsblad, en 2009, derrière Hushovd. Ou deux fois deuxième du Samyn (et de nombreuses autres courses). La carrière de Kevyn Ista semble liée au chiffre deux. Mais le Namurois aimerait passer au chiffre trois cette année. Et donc retrouver la victoire, qu’il n’a plus savourée depuis… 2009 et un succès conquis au sprint au Tour Med.

Trois, comme le serait la dernière partie de sa carrière. Après une première phase de révélation et une seconde durant laquelle il s’est cherché tout en se mettant au service de leaders, il revoit ses ambitions à la hausse. Car il le sait : à 32 ans, il n’a plus le temps de traîner. Au sein de son équipe WB-Veranclassic-Aqua Protect, le staff a été agréablement surpris du coup de pédales et l’envie affichés par le Biesmois lors des stages de préparation, en Espagne.

(...)

