Battu par Alejandro Valverde à la Flèche Wallonne, Michal Kwiatkowski ne fera pas de cadeau à l'Espagnol dimanche à Liège-Bastogne-Liège.

"Nous devons courir différemment que mercredi. Nous lui avons déroulé le tapis rouge", a affirmé le coureur du Team Sky.

"Nous ne pouvons pas attendre à nouveau. Tout le monde savait qu'il frapperait sur le Mur de Huy et qu'il allait y placer son accélération et malgré tout, nous avons tous attendu. Un coureur doit saisir son instant, pas attendre que Valverde parte. Il est incroyablement fort à l'heure actuelle, il vole et est le super favori, mais nous devons utiliser nos forces. J'ai une bonne équipe. Nous devons tenter notre chance sans oublier les leçons reçues mercredi".

En 2014, Kwiatkowski a terminé troisième de La Doyenne. "C'est une course qui me convient, dont je rêvais quand j'étais enfant. Je ne regrette pas de ne pas avoir roulé les classiques flamandes cette année. Je pense que j'ai plus de chances de gagner cette course que le Tour des Flandres. Bien sûr, j'aimerais aussi le mettre à mon palmarès, mais les classiques ardennaises ne mentent pas. Ce sont les courses les plus équitables et les plus difficiles. C'est le plus fort qui gagne. J'espère qu'un jour j'y triompherai. Gagner une course pareille, cela change votre carrière, votre vie. Et maintenant, j'espère décrocher un bon résultat. Je me sens toujours en bonne forme".

En mars, Kwiatkowski a remporté le Strade Bianche et Milan-Sanremo. "Certes, mais j'ai bien dosé ces dernières semaines, en prenant le temps de récupérer entre les courses. Je ne suis pas fatigué du tout. Je pense même que je suis encore un peu plus fort qu'à l'occasion de La Primavera".