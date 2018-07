Pour la trentième fois, la course se hissait au sommet de la station de l’Oisans. Toute la finale de l’étape a été le théâtre de gestes honteux, totalement déplacés sur un terrain de sport. La montée aux 21 virages sert de plus en plus, année après année, de réceptacle à des comportements dont le cyclisme, sport gratuit et particulièrement dur, n’a que faire et qu’il ne mérite surtout pas.

(...)