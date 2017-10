Le journaliste de VTM Merijn Casteleyn vient d'écrire un livre sur et avec Tom Boonen, qui a pris congé du cyclisme en avril après Paris-Roubaix.

"Jaren van bewondering" (Ndlr, Années d'admiration), présenté jeudi, rapporte pour la première fois les propos des amis et des rivaux de "Tornado Tom". Le livre regroupe 50 récits qui permettent de se faire une meilleure idée du coureur cycliste et de l'homme Tom Boonen.

Merijn Casteleyn a demandé à 50 (ex-)coureurs de décrire Tom Boonen, comme homme et comme cycliste. Et à Boonen, il a demandé de 'dévoiler sa pensée' sur ses anciens collègues. "Je ne voulais pas seulement donner naissance à un livre rapportant les propos de coureurs qui ont parlé de Boonen", explique Merijn Casteleyn, "mais je voulais également que Boonen ait son mot à dire. C'est Tom Boonen lui même qui a eu l'idée de faire un livre à la fin de sa carrière."

Casteleyn n'a pas réalisé que de simples entretiens. Il les a également dépeints avec une caméra. "Si vous faites simplement des entrevues avec un dictaphone, vous n'avez pas d'image, vous ne voyez pas les expressions faciales de la personne qui parle. "Ce fut vraiment une valeur ajoutée", explique Boonen. "Si vous voyez ces hommes, vous serez plus à l'aise à ce moment-là, et cela vous donnera des histoires plus chouettes. Ces hommes n'ont aucune raison de parler en bien de moi, ma carrière est terminée et je ressens le respect avec lequel ils racontent leur histoire."

Le livre, écrit en néerlandais, apporte de nombreuses anecdotes et des histoires des coulisses. Depuis sa retraite, Tom Boonen affirme que "les jours sont encore bien remplis. J'essaie de faire du vélo deux fois par semaine et je suis en discussions avancées avec l'équipe pour faire quelque chose pour eux."