L'Australien Jonathan Cantwell est décédé mardi soir dans son pays natal à l'âge de 36 ans, a confirmé la fédération australienne de cyclisme (ACU).

La cause du décès de l'ancien coureur cycliste professionnel est encore inconnue. Plusieurs professionnels du cyclisme ont partagé leur deuil sur Twitter mercredi matin. Cantwell a roulé deux saisons dans l'équipe WorldTour Saxo Bank (2012-2013). Il a été coéquipier d'Alberto Contador, de Roman Kreuziger et de notre compatriote Nick Nuyens. Il compte 4 victoires chez les professionnels : deux étapes du Jayco Herald Sun Tour en 2009 et deux étapes du Tour de Taïwan. En 2012, Cantwell a bouclé le Tour de France en 137e position.

Après sa carrière cycliste, achevée en 2014 chez Drapac, Cantwell s'est concentré sur le duathlon et le triathlon. L'Australien laisse derrière lui une compagne et deux enfants.