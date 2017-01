Cyclisme La saison cycliste 2017 débutera par le traditionnel Tour Down Under, le 15 janvier prochain. Après un mercato mouvementé, plusieurs stars, dont Sagan et Porte, devraient déjà reprendre en Australie. À quoi peut-on s’attendre pour cette nouvelle année de vélo ?a tenté de vous éclairer sur les grandes questions qui se posent à l’orée d’une nouvelle cuvée dans le peloton.





FROOME GAGNERA-T-IL LE TOUR DE FRANCE?

Chris Froome nous a laissé une impression de toute-puissance sur le dernier T our de France . Jamais mis en grande difficulté, simplement titillé par le panache de Romain Bardet en fin de troisième semaine, le Britannique a remporté un nouveau succès sur la Grande Boucle , son 3e de sa carrière. Son plus grand moment de faiblesse sur le dernier Tour est survenu à cause d’une moto , lorsqu’il s’est retrouvé à pied dans le Mont Ventoux. Il commence tout doucement à rentrer dans la cour des grands. L’an prochain, Froome sera âgé de 32 ans avant d’entamer l’épreuve-reine du vélo. Il sera toujours armé d’une équipe surpuissante prête à se donner à 100 % pour lui. L’homme à battre sur la plus grande épreuve du monde, c’est lui et personne d’autre . Le Kenyan blanc s’accommode très bien de la pression inhérente à son statut et des nombreuses réactions négatives qu’il doit subir durant le mois de juillet. En l’état actuel des choses, il est d’ores et déjà le favori numéro un à sa propre succession.





PHILIPPE GILBERT DE RETOUR AU PREMIER PLAN?

Philippe Gilbert a décidé de donner un nouveau tournant à sa fin de carrière en signant chez Quick Step Floors . Le champion de Belgique, qui avait dû rater les classiques ardennaises la saison dernière à cause d’une triple fracture au doigt, a accepté le challenge de Patrick Lefevere. Il pourrait revenir sur le Tour des Flandres, une course qui le fascine, où avec Boonen, Stybar, Terpstra, etc., Quick Step Floors devrait une nouvelle fois être une équipe impressionnante, sur le papier. Et si c’était la chance de Gilbert ? Délesté de son statut de grand leader, qu’il partagera avec les autres cadors de l’équipe, le Wallon pourrait profiter du surnombre de sa formation pour créer la surprise dans les grands rendez-vous. Car même dans les classiques ardennaises, il roulera avec Alaphilippe, Dan Martin, Vakoc,… Autrement dit, il ne sera qu’un très bon coureur parmi d’autres gros calibres mais Gilbert a dans sa poche une longue expérience des courses importantes. Son palmarès parle pour lui. Il a en tout cas mis toutes les chances de son côté pour revenir au premier plan, on est impatient de voir ce que ça va donner.





VAN AVERMAET VA-T-IL REMPORTER SON PREMIER MONUMENT CYCLISTE?

La saison 2016 a été presque parfaite pour Van Avermaet. Il ne manquait qu’une victoire au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix pour ponctuer une année formidable. Le champion olympique va aborder 2017 avec la plus grande confiance possible. Arrivera-t-il à faire de meilleurs résultats cette saison ? Il a choisi de rester du côté de la BMC d’où Gilbert est parti. Malgré sa fracture à la cheville gauche qui l’a éloigné de son vélo pendant près de deux semaines à la fin du mois de novembre, le Belge semble être reparti sur de bons rails. La seule inconnue est de savoir comment il parviendra à gérer son nouveau statut de star du peloton. Il a connu un hiver très chargé avec des récompenses à aller chercher à gauche et à droite. Côté sportif, il aura sans doute Sagan comme adversaire numéro 1. Van Avermaet connaît la recette pour battre le champion du monde. Avant sa chute au Tour des Flandres, il restait sur deux succès face au Slovaque lors du Circuit Het Nieuwsblad et à Tirreno-Adriatico. Le beau-frère de Rik Verbrugghe aura 32 ans en mai prochain. Il est à un âge parfait pour enfin enlever l’un des monuments cyclistes qui manque à son beau palmarès.





LE NOUVEAU DEPART DU TOUR DES FLANDRES SERA-T-IL UN SUCCES?

Le Tour des Flandres prenait son envol depuis la Grand-Place de Bruges depuis 1998. Chaque année, les coureurs venaient y prendre un dernier bain de foule avant de partir en direction des Ardennes flamandes. Chaque coureur aimait raconter que la Venise du Nord donnait des frissons grâce à le ferveur populaire. Ce départ majestueux sera remplacé en 2017 par Anvers. La ville chère à Bart De Wever a réussi à obtenir le départ du Ronde pour les cinq années à venir. Autre changement, le Mur de Grammont refait son apparition sur le parcours pour la première fois depuis 2011. Il sera gravi par les coureurs à 95 kilomètres de l’arrivée. Par contre, les 75 dernières bornes ne changent pas. Le Vieux Quaremont et le Paterberg seront toujours les juges de paix de ce monument cycliste. Les fans de vélo se souviendront que le départ donné d’Anvers lors d’une étape du Tour de France en 2015 a été un véritable succès de foule, il n’y a pas de raisons pour que ça ne soit pas le cas pour le Tour des Flandres.





QUEL PROGRAMME POUR NAIRO QUINTANA?

Au rayon des déceptions sur le dernier T our de France , on peut évidemment pointer du doigt Nairo Quintana. Le Colombien avait réussi une fin de Tour 2015 très prometteuse et tout le monde avait hâte de le revoir en action face à son rival, Chris Froome. Le duel a vite tourné à l’avantage du Britannique. Pire, il s’est fait ravir sa place de dauphin par Romain Bardet. Il a rattrapé le coup en fin de saison en remportant la Vuelta d’une très belle manière et maintenant, Quintana se pose une question : quel sera son programme pour la saison prochaine ? Il a annoncé en décembre dernier qu’il voulait réaliser l’enchaînement Giro-Tour de France mais son manager, Eusebio Unzue, a tempéré les déclarations de son poulain. Le flou règne quant à la préparation du coureur de 26 ans et la seule certitude est qu’il sera à Düsseldorf au départ de la prochaine Grande Boucle.





PETER SAGAN VA-T-IL DIGERER SON TRANSFERT?

Suite à la disparition de la formation Tinkoff, Sagan a dû se trouver une nouvelle équipe. Inutile de signaler que le champion du monde avait une horde de prétendants à ses pieds. Finalement, c’est la modeste Bora-Hansgrohe qui a réalisé le gros coup du mercato. La formation allemande n’a pas la moitié du budget de la Sky mais les dirigeants ont réussi à s’attacher les services du meilleur coureur du monde. Avec Sagan, la structure Bora-Hansgrohe passe dans une autre dimension. Le vainqueur du dernier T our des Flandres a emmené dans ses valises pas moins de 11 personnes, dont 4 coéquipiers. De fait, il ne se sent pas trop dépaysé dans son nouvel environnement. Puis, toute l’équipe est bâtie autour de lui, ce qui n’était pas le cas la saison précédente. À 26 ans, il va (déjà !) débuter sa 8e saison chez les professionnels. Rien n’indique que sa progression est terminée. Sagan reste en plus une bouffée d’air frais pour le cyclisme sur et en dehors du vélo. La star du peloton, c’est lui et personne d’autre.





WELLENS PEUT-IL S'IMPOSER DANS LES CLASSIQUES ARDENNAISES?

Tim Wellens est un coureur très talentueux qui, à 25 ans, compte déjà 9 succès chez les professionnels, tous obtenues en World Tour. Parfait bilingue, toujours prêt pour répondre aux sollicitations des différents médias, le coureur de la Lotto-Soudal est aussi un sympathique jeune homme en dehors du vélo. Le Limbourgeois a été critiqué la saison dernière. Certains ont constaté qu’il ne remportait que les courses où il n’était pas attendu. Par contre, dans celles où il avait de la pression, celui qui habite maintenant à Monaco ne répondait pas présent. Cette année, il veut tout mettre en œuvre pour être en forme pour les classiques ardennaises où il sera co-leader avec Jelle Vanendert, vu que Tony Gallopin participera aux épreuves flamandes. Le double vainqueur de l’ Eneco Tour nous a d’ailleurs avoué en décembre dernier qu’il se sentait prêt pour remporter un monument cycliste ! Avec son panache sur un vélo, il est certain qu’il tentera le tout pour le tout, si sa condition le lui permet. Normalement, il devrait aussi retourner sur le Tour de France où il avait connu une mauvaise expérience en 2015. Il y visera une victoire d’étape et a certainement les capacités pour réussir son pari. Il y est parvenu d’une brillante manière sur le dernier Giro.





BARDET VA-T-IL ENCORE PROGRESSER?

Bardet a été la lueur dans la grisaille du cyclisme français sur le dernier Tour de France. Plusieurs coureurs de l’hexagone sont passés au travers ou n’ont simplement pas été impressionnants. Pour Bardet, c’est tout le contraire qui s’est produit. Dans sa petite guerre face à Thibaut Pinot, il a pris quelques longueurs d’avance. Bardet a ébloui de sa classe et de son panache l’étape qui s’achevait au sommet de Saint-Gervais Mont Blanc. Ce jour-là, il a pris des risques qui lui ont permis de remporter une étape de prestige. De plus, Il a réussi à prendre la deuxième place du classement général à Nairo Quintana, excusez du peu. À 26 ans, Bardet continue de gravir les échelons les un après les autres. Il se concentrera à nouveau à 100 % sur le Tour de France en 2017. Et si c’était lui le vrai rival de Froome et pas Quintana ? Choyé dans une équipe qu’il connaît par coeur et qui est aux petits soins pour lui, le Français a tout pour réussir et pour continuer à progresser.





QUID DE LA JEUNE GENERATION BELGE?

Avec Boonen, Gilbert et Van Avermaet qui ont chacun dépassé la trentaine, il est déjà temps de penser à la relève. Cette dernière est, sur le papier, prometteuse. Jasper Stuyven, vainqueur de K uurne-Bruxelles-Kuurne en 2016, va partager le leadership avec Degenkolb chez Trek-Segafredo. Ce réel talent est déjà attendu au tournant, tout comme son coéquipier Edward Theuns. Comment ne pas penser à Tiesj Benoot ? Pour son premier Tour des Flandres en 2015, il avait fini à la 5e place ! L’an dernier, une chute sur ce même Ronde avait brisé ses chances dans ses deux courses les plus importantes de sa saison. Benoot va entamer sa 3e saison et il fêtera ses 23 ans en mars prochain. Il a beaucoup appris de sa saison 2016 compliquée. Il découvrira aussi un grand Tour et, en théorie, ça devrait être le Tour de France . Lotto-Soudal compte énormément sur lui et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2019 ! Il faudra aussi surveiller de près Oliver Naesen. Auteur d’une fin de saison canon avec IAM Cycling, il s’est engagé pour deux ans avec AG2R La Mondiale où il sera leader sur les classiques pavées avec Vandenbergh. Puis on suivra avec attention la progression du jeune wallon, Loïc Vliegen, qui a réussi à rentrer dans le Top 10 de l’Amstel Gold Race en 2016.





MARK CAVENDISH VA-T-IL EGALER MERCKX?

Mark Cavendish a prouvé sur le Tour de France 2016 à tous ses détracteurs qu’il n’était pas fini, que du contraire. Le Britannique a enlevé quatre étapes sur la dernière Grande Boucle et s’est repositionné comme l’un des meilleurs sprinters du peloton. Avec 30 succès d’étape sur le Tour, il a dépassé Bernard Hinault et a en ligne de mire le record d’Eddy Merckx (qui a remporté 34 victoires d’étape, record absolu). Arrivera-t-il à égaler ou à battre le Cannibale ? Le coureur de la Dimension Data veut en tout cas tout faire pour y parvenir. La question est plutôt de savoir où en seront ses adversaires. Coquard sera-t-il enfin de taille à concurrencer les meilleurs sur plusieurs sprints ? Kittel parviendra-t-il à retrouver sa régularité des années 2014-2015 ? Bouhanni calmera-t-il ses ardeurs sur et en dehors des courses ? Cav pourra à nouveau compter sur une équipe entièrement dédiée à sa cause. Il peut rentrer dans l’histoire du cyclisme par la grande porte. S’il n’y arrive pas cette saison, l’Anglais pourra encore recommencer. Âgé d’à peine 31 ans, l’ancien champion du monde est tout à fait capable de rouler encore quelques années au plus haut niveau.





Y AURA-T-IL VRAIMENT MOINS DE COUREURS SUR LES COURSES?

À la fin du mois de novembre, les trois plus gros organisateurs des courses cyclistes, ASO (Tour de France, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège,…), RCS Sport (Giro, Milan-San Remo,…) et Flanders Classics (Tour des Flandres, Grand Prix de l’E3,...) ont annoncé qu’ils avaient décidé de réduire le nombre de coureurs sur leurs courses. En théorie, les équipes auraient dû aligner 7 coureurs sur les courses d’un jour et les petites courses par étapes et plus que 8 hommes sur les grands Tours. De cette manière, les épreuves seraient moins cadenassées et plus sécurisées. Directement, l’UCI (Union Cycliste Internationale) a indiqué que les organisateurs n’avaient pas le pouvoir d’effectuer ce changement et qu’il revenait au CCP (Conseil du Cyclisme Professionnel) de décider si cette révolution pouvait avoir lieu, ou pas. Les équipes sont aussi montées au créneau. Patrick Lefevere (Quick Step Floors) a réalisé un rapide calcul, cette mesure ferait perdre plus de 50 emplois dans le secteur. Le débat est ouvert et est loin d’être entériné…





TOM BOONEN TERMINERA-T-IL SA CARRIERE EN BEAUTE?

Tout le monde a encore en souvenir son dernier tour sur le vélodrome de Roubaix l’an dernier. Boonen ne devait faire qu’une bouchée au sprint de ses adversaires mais le destin en a voulu autrement en couronnant Matthew Hayman. Déçu par ce résultat, Boonen a décidé de repousser sa retraite après le prochain Paris-Roubaix, sa course favorite. Le plus grand pari de sa fin de carrière est donc d’empocher un 5e pavé dans l’Enfer du Nord, ce qui ferait de lui le recordman absolu de victoires sur cette course devant Roger De Vlaeminck. Certains ont pensé qu’il avait laissé passer la chance de sa vie en avril dernier en étant battu par un bon coureur mais qui n’avait jamais excellé sur les pavés auparavant. A-t-il les capacités pour réaliser son pari ? Tornado Tom reste un immense champion et il compense sa perte de capacités physiques par une science de la course hors du commun sur les pavés. Puis Boonen, même en fin de carrière, est regardé avec admiration par le peloton.