Jugée à Meerbeke l'année dernière, l'arrivée de la première course belge de la saison se déplace à quelques kilomètres de là, dans le centre de Ninove.

Totalement remanié l'année dernière, le Circuit Het Nieuwsblad connaîtra un nouveau changement important en 2019 puisque son arrivée sera déplacée de Meerbeke vers Ninove. Si Michael Valgren s'était ainsi imposé le 26 février dernier sur la Halsesteenweg, là où fut longtemps jugée l'arrivée du Tour des Flandres, son successeur sera couronné sur la Onderwijslaan, dans le centre de Ninove, à quelques kilomètres de là.

Le départ de la première course d'un jour du calendrier WorldTour sera toujours donné depuis le Kuipke de Gand, qui vient d'accueillir les célèbres Six Jours, tandis que le Mur de Grammont et le Bosberg constitueront les deux dernières difficultés d'un tracé qui répertoriera 13 côtes et 9 tronçons pavés.

A noter également que le Molenberg sera désormais placé dans la finale, à 40 kilomètres de l'arrivée.