L’écrasante domination de l’équipe Sky, victorieuse de six des sept derniers Tours de France, commence visiblement à lasser. Dans les coulisses de la Grande Boucle, on évoque déjà la possibilité d’interdire à l’avenir l’usage des oreillettes ou des capteurs de puissance, outils technologiques qui favorisent le contrôle de la course.

(...)