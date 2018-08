L'avenir de Mark Cavendish, la fin pour Aqua Blue, des prolongations et des transferts...





L'avenir s'assombrit pour Mark Cavendish

Dans quelle équipe évoluera l'an prochain Mark Cavendish, arrivé en fin de contrat avec Dimension Data ? Et même, sera-t-il toujours coureur ? On peut se poser la question. Le Britannique, 33 ans, souffre à nouveau d'un virus. C'est ce qu'ont mis au jour les examens que l'ancien champion du monde a subi après sa défaillance au Tour de France où son meilleur résultat fut une 8e place lors de la 8e étape. Ensuite, Cavendish était arrivé hors des délais au terme de la 11e étape, à La Rosière. La saison dernière déjà, Cav avait souffert du virus d'Epstein-Bar qui le diminue à nouveau ou plutôt encore et toujours plus d'un an plus tard. Ce virus peut en effet provoquer notamment des mononucléoses infectieuses. Une formation semble pourtant intéressée à s'adjoindre les services du Britannique qui insiste pour que son équipier Bernhard Eisel l'accompagne ainsi que Rolf Aldag, son mentor. Il s'agit de UAE Team Emirates, l'équipe d'Aru, Dan Martin et Alexander Kristoff.





Aqua Blue Sport ne disputera pas le Tour de Grande-Bretagne

On savait depuis lundi que l'équipe procontinentale Aqua Blue Sport ne continuerait pas l'année prochaine, mais il semble même que la formation irlandaise ne finira pas l'actuelle saison. Ses dirigeants ont en effet informé les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne, qui débute dimanche à Pembrey, au Pays de Galle, que l'équipe ne pourrait s'y aligner. Pamri les coureurs engagés figuraient Mark Christian, Adam Blythe, Conor Dunne et Larry Warbasse. C'est le Team Wiggins qui remplacera Aqua Sport Blue.





Reichenbach et Antonio Nibali prolongent

Parmi les prolongations de contrat du jour, citons celle d'Antonio Nibali, le jeune (25 ans) frère de Vincenzo, qui a prolongé d'un an avec l'équipe Bahrain-Merida. Le Sicilien a remporté cette saison son premier succès pro lors de la 7e étape du Tour d'Autriche. Chez Groupama-FDJ, où il est arrivé il y a trois ans déjà, c'est le Suisse Sébastien Reichenbach qui a signé pour deux saisons supplémentaires.





Encore des transferts

Les équipes procontinentales se renforcent. Jean-René Bernaudeau, le manager de Direct Energie, est très actif sur le marché des transferts. Il vient d'engager l'Italien Niccolo Bonifazio. Celui-ci évoluait chez Bahrain-Merida. C'est le cinquikème transfert de Direct Energie, qui espère obtenir en 2019 une licence WorldTour, après les Néerlandais Niki Terpstra et Pim Lightart et les Français Mathieu Burgaudeau et Anthony Turgis.

Chez Israel Cycling Academy, c'est l'Autrichien Matthias Brändle qui est attendu. L'ancien recordman du monde de l'Heure, qui a couru en 2017 et 2018 pour Trek, évoluera l'an prochain aux côtés de notre compatriote Ben Hermans.

L'équipe Androni Giocattoli-Sidermec a remplacé le Colombien Ivan Ramiro Sosa, qui évoluera l'an prochain chez Trek, par un de ses compatriotes. L'équipe de Gianni Savio a engagé pour 2019 le jeune espoir Daniel Munoz, 21 ans, qui évoluait cette saison dans l'équipe continentale EPM.

Enfin, Cofidis travaille toujours pour renforcer son train en vue des sprints. L'équipe nordiste, qui a déjà engagé Zico Waytens dans ce but, vient d'enrôler l'Italien Filippo Fortin, 29 ans, pro depuis 2011. Ces dernières saisons, il évoluait dans des équipes continentales autrichiennes.





La Course du Raisin à Overijse, ce mercredi

Ce mercredi a lieu à Overijse la traditionnelle Course du Raisin qui en est cette année à sa 58e édition. L'épreuve (1.1) débutera à 12h45 sur la Stationplein pour se terminer au même endroit après 196 kilomètres. Une grande boucle de 93 km est en effet suivie de huit tours du circuit local de 13 km. Parmi les vingt-quatre équipes engagées, il n'y a aucune du WorldTour, mais sept formations procontinentales. Vainqueur la semaine passé à Zottegem, Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert), triple dernier vainqueur, tentera la passe de quatre, comme l'avait fait autrefois son ancien équipier Björn Leukemans.

Les équipes engagées : Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Israel Sycling Academy, Ago-Aqua Service, Delta Cycling Rotterdam, Monkey Town CT, Team Vorarlberg-Santic, Joker-Icopal, Veranda's Willems-Crelan, Cibel-Cebon, Vlasman CT, Team Coop, WB-Aqua Protect-Veranclassic, T.Palm, Team Differdange-Losch, Lviv Cycling Team, Roompot-Nederlandse Loterij, Tarteletto-Isorex-Superano Ham, Roubail-Lille Métropole, Sovac-Natura4Ever, Vital Concept, Beat Cycling Club, Team Wiggins, Start Team Gusto.