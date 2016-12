Le Tour du Qatar n'aura pas lieu en 2017 en raison de problèmes financiers, a annoncé mercredi l'Union cycliste internationale (UCI).

"L'Union Cycliste Internationale (UCI) a été avisée aujourd'hui de l'annulation du Tour of Qatar et du Ladies Tour of Qatar. Il apparaît que cette décision a été prise en raison des difficultés rencontrées dans la recherche de sponsors", indique le bref communiqué de l'UCI.

Prévu du 6 au 10 février, le Tour du Qatar devait pour la première fois être repris au calendrier du WorldTour en 2017. L'épreuve créée en 2002 a souvent souri aux Belges. Tom Boonen, vainqueur de 22 étapes, l'a remporté quatre fois (2006, 2008, 2009 et 2012). Wilfried Cretskens s'y était imposé en 2007. L'année dernière, la victoire était revenue au Britannique Mark Cavendish.

Le Ladies Tour of Qatar, le Tour du Qatar féminin, devait avoir lieu du 31 janvier au 3 février. Sa première édition a eu lieu en 2009.