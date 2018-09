L'Espagnol Alejandro Valverde est devenu champion du monde de cyclisme sur route dimanche à Innsbruck, en Autriche.

Le Murcian a enlevé la course élites hommes en s'imposant après 258,5 km de course devant le Français Romain Bardet, médaille d'argent, et le Canadien Michael Woods, médaille de bronze. Le Néerlandais Tom Dumoulin termine au pied du podium.

Le premier Belge est Ben Hermans, 23e à 1:32 du vainqueur.

Valverde décroche à 38 ans son premier titre mondial, après avoir terminé six fois sur le podium (2e en 2003 et 2005, 3e en 2006, 2012, 2013 et 2014).

Bardet est pour sa part le premier Français médaillé aux Mondiaux depuis Anthony Geslin en 2005, tandis que Woods est le premier Canadien présent sur un podium arc-en-ciel.

Valverde succède au palmarès au Slovaque Peter Sagan, vainqueur des trois précédentes éditions des Mondiaux. Le dernier Belge champion du monde reste Philippe Gilbert, sacré en 2012.

Valverde n'y croit pas

Après avoir terminé six fois sur le podium, l'Espagnol Alejandro Valverde a décroché à 38 ans son premier titre mondial dimanche à Innsbruck. "Je n'y crois pas ! je suis vieux maintenant, ça fait beaucoup d'années que je cours après ce titre et je finis par y parvenir", déclare Valverde.

"Je veux avant tout remercier toute l'équipe qui m'a aidé. Dans le final, je savais que c'était à moi d'assumer les responsabilités. J'ai essayé de préparer le sprint au mieux. Je savais que je ne devais pas faire de faute, que je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai lancé aux 200 mètres et j'ai pu gagner."

Valverde offre à l'Espagne son 6e titre mondial, le premier depuis celui remporté en 2004 par Oscar Freire.

