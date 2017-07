L'Italien Adriano Malori (Movistar) a annoncé mettre un terme à sa carrière lundi lors d'une conférence de presse en marge du premier jour de repos du Tour de France.

Vice-champion du monde du contre-la-montre en 2015, porteur du maillot rose au Giro et vainqueur d'une étape de la Vuelta (2014), Malori ne s'est jamais vraiment remis de son accident au Tour de San Luis l'an dernier.

"Je me suis battu durant deux ans depuis ce jour terrible, et j'ai gagné, même si ce n'est pas une victoire totale", a déclaré l'Italien, 29 ans, qui a souffert de traumatismes neurologiques sur à cette chute sur les routes argentines restant longtemps dans le coma. "Aujourd'hui marque le départ de "Adriano Malori 2.0". J'ai toujours voulu faire quelque chose dans le cyclisme, si ce n'est plus possible comme coureur, cela sera autrement. J'ai tout donné et tout essayé pour redevenir coureur professionnel. Mais, 7 mois plus tard, j'ai pu juste rouler 80 km au Tour de l'Alentejo et 30 km au Tour de Castille et Leon. C'était la seule possibilité de savoir si j'étais encore capable. Je peux rouler, mais je ne peux plus faire ça en course. Cela dit ma rééducation a été spectaculaire. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les mots de mes médecins. C'est la première conclusion positive que je veux tirer. Et je voudrait que cela serve d'exemple à tous ceux qui souffre de blessures graves. Et je l'ai répété souvent, si tu veux vraiment quelque chose, tu le peux."