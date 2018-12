L'Union européenne de cyclisme (UEC) a présenté son classement final des nations à l'issue de la saison 2018.

La France termine première avec 537 points devant les Pays-Bas (512) et la République tchèque (487). La Belgique, quatrième, échoue à un point du podium (486). Ce classement est établi en tenant compte des résultats obtenus dans les championnats et coupes d'Europe dans sept disciplines : piste, mountainbike, cyclocross, BMX, route, contre-la-montre et indoor.

La Russie termine première sur la piste où la Belgique est classée 7e. La Suisse s'impose en VTT, les Belges pointent au 12e rang. En cyclocross, seuls les Pays-Bas devancent la Belgique. Les Néerlandais sont aussi les meilleurs en BMX où les Belges pointent en 8e position. Sur la route, c'est l'Italie qui est la seule à précéder la Belgique. Dans les épreuves contre le chrono l'Espagne domine et la Belgique se situe au 5e rang. Enfin dans le cyclisme en salle, l'Allemagne termine en tête et la Belgique neuvième.